台鐵連續2天撞死牛 王國材：巡查補強 也拜託民眾把牛管好

明天為太魯閣事故2周年，台鐵昨天及前天接連撞上闖入牛隻，安全問題引發關注。交通部長王國材今前往高速公路局視察國道路況受訪表示，明天下午4點他會到富岡基地紀念公園追思，這段時間台鐵改革必須對罹難者有些交代；至於在東部地區撞到牛隻，會請台鐵巡查補強，另外也拜託民眾把牛管好。

明天適逢太魯閣事故2周年，今天起又遇上清明連假疏運，台鐵安全及改革狀況再度引發關注。台鐵前天一列4508列次區間車清晨6時15分在花蓮富里至台東池上間撞上牛隻，造成車頭排障器彎曲，牛隻現場死亡，列車延誤半小時。一列401車次太魯閣列車昨天清晨從台東發車北上，5時許經過花蓮富里和東竹間也撞上闖入軌道牛隻，且事發地點距離昨天僅約1.8公里，造成列車鼻頭蓋凹陷，列車延誤近1小時，牛隻也死亡。

王國材表示，明天下午4點他會到富岡基地紀念公園追思，這段時間台鐵改革必須對罹難者有些交代，明天會跟家屬報告改革及公司化的狀況。至於東部地區列車撞到牛，已請台鐵在巡軌過程中要特別注意，該路段很大部分都有圍籬，少數會讓牛闖入的區域會請台鐵巡查做一些彌補工作，另外也拜託民眾把牛管好。