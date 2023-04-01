蘇花改南下一早塞到國道5號 至少壅塞至傍晚後
清明連假首日，蘇花路廊南下車潮迎來高峰，公路總局預估全日24000萬車次，車潮從凌晨湧現，上午6時半已經回堵到國道5號冬山河路段上，傍晚過後才會緩解；公路總局建議少走台9丁線舊蘇花公路，以免在東澳匯流時影響主線，讓台9線更塞。
蘇澳警分局指出，蘇花改蘇澳端南下車潮凌晨3時許湧現，上午6時半已回堵9公里，塞到國5冬山河路段上；高公局表示，上午國5南向羅東到蘇澳路段車多壅塞，截至上午9時半路段紫爆，平均車速不到20公里，蘇澳休息區擠滿車輛。
公路總局第四區養護工程處指出，蘇花路廊車潮與預估數量大致符合，全天南下車流2萬4000輛，理論上一整天都會塞車，晚間5到6時後才會緩解；目前台9線蘇澳端到觀音隧道壅塞，經過的南澳市區也塞成一片。
四工處不建議南下改走台9丁線舊蘇花公路，雖然車流相對較少，但行經東澳與台9線蘇花改會合，若令紅綠燈秒數增加，主線會更加壅塞，因此建議仍走台9線為主，並且上路前再次確認車況，以免行駛間車輛故障，造成更大壅塞。
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