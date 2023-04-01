蘇花改南下一早塞到國道5號 至少壅塞至傍晚後

清明連假首日，蘇花路廊南下車潮迎來高峰，公路總局預估全日24000萬車次，車潮從凌晨湧現，上午6時半已經回堵到國道5號冬山河路段上，傍晚過後才會緩解；公路總局建議少走台9丁線舊蘇花公路，以免在東澳匯流時影響主線，讓台9線更塞。

蘇澳警分局指出，蘇花改蘇澳端南下車潮凌晨3時許湧現，上午6時半已回堵9公里，塞到國5冬山河路段上；高公局表示，上午國5南向羅東到蘇澳路段車多壅塞，截至上午9時半路段紫爆，平均車速不到20公里，蘇澳休息區擠滿車輛。

公路總局第四區養護工程處指出，蘇花路廊車潮與預估數量大致符合，全天南下車流2萬4000輛，理論上一整天都會塞車，晚間5到6時後才會緩解；目前台9線蘇澳端到觀音隧道壅塞，經過的南澳市區也塞成一片。