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蘇花改南下一早塞到國道5號 至少壅塞至傍晚後

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
蘇花路廊南下車潮回堵到國道5號，目前羅東到蘇澳段紫爆。圖／翻攝自1968高速公路即時影像
蘇花路廊南下車潮回堵到國道5號，目前羅東到蘇澳段紫爆。圖／翻攝自1968高速公路即時影像

清明連假首日，蘇花路廊南下車潮迎來高峰，公路總局預估全日24000萬車次，車潮從凌晨湧現，上午6時半已經回堵到國道5號冬山河路段上，傍晚過後才會緩解；公路總局建議少走台9丁線舊蘇花公路，以免在東澳匯流時影響主線，讓台9線更塞。

蘇澳警分局指出，蘇花改蘇澳端南下車潮凌晨3時許湧現，上午6時半已回堵9公里，塞到國5冬山河路段上；高公局表示，上午國5南向羅東到蘇澳路段車多壅塞，截至上午9時半路段紫爆，平均車速不到20公里，蘇澳休息區擠滿車輛。

公路總局第四區養護工程處指出，蘇花路廊車潮與預估數量大致符合，全天南下車流2萬4000輛，理論上一整天都會塞車，晚間5到6時後才會緩解；目前台9線蘇澳端到觀音隧道壅塞，經過的南澳市區也塞成一片。

四工處不建議南下改走台9丁線舊蘇花公路，雖然車流相對較少，但行經東澳與台9線蘇花改會合，若令紅綠燈秒數增加，主線會更加壅塞，因此建議仍走台9線為主，並且上路前再次確認車況，以免行駛間車輛故障，造成更大壅塞。

蘇花路廊南下蘇澳端壅塞，且蘇澳正在下雨，警方建議駕駛更加當心。圖／警方提供
蘇花路廊南下蘇澳端壅塞，且蘇澳正在下雨，警方建議駕駛更加當心。圖／警方提供
清明連假首日，蘇花路廊南下蘇澳端天未亮就開始塞車。圖／警方提供
清明連假首日，蘇花路廊南下蘇澳端天未亮就開始塞車。圖／警方提供

蘇澳 車潮 蘇花改 連假

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