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清明連假首日雨最大 傍晚天氣好轉愈來愈熱

聯合報／ 記者周湘芸楊德宜／台北即時報導
明天水氣進一步減少，西半部普遍都是多雲到晴的穩定天氣，下周一、周二各地高溫都可來到27-28度，局部內陸地區或中南部可達30度以上，熱的感受會愈來明顯。本報資料照片
明天水氣進一步減少，西半部普遍都是多雲到晴的穩定天氣，下周一、周二各地高溫都可來到27-28度，局部內陸地區或中南部可達30度以上，熱的感受會愈來明顯。本報資料照片

今天是清明連假的第一天，天氣風險公司天氣分析師歐宗學說，受到華南雲雨區東移影響，中部以北及東部地區普遍都有陣雨，局部地區的雨勢明顯。

他說，這些雲系都有明顯的移動性，累積的雨量都還不算太多。至於南部地區雖然雲量也偏多，但並沒有明顯的降雨，要到山區附近才有些短暫雨機會。

歐宗學表示，預估今天傍晚到晚上雲雨區就會逐漸離開，西半部降雨陸續停止轉為多雲天氣，到了明天水氣進一步減少，西半部普遍都是多雲到晴的穩定天氣，只有山區以及處在迎風面的東半部地區還有些短暫小雨的機會，氣溫也會隨著天氣轉好而回升，尤其是北部地區，會逐漸變得愈來愈溫暖。

下周一、周二環境風向進一步由偏東風轉為偏南風，歐宗學說，迎風面的東部以及下午時段的西半部山區都有些零星降雨的機會。氣溫會再持續攀升，各地高溫都可來到27-28度，局部內陸地區或中南部可達30度以上，熱的感受會愈來明顯。

歐宗學說，下周三收假日新一波鋒面逐漸接近，白天時仍是類似的穩定天氣，不過午後山區附近的雲系發展會明顯一些，短暫陣雨的機會有提高的趨勢。

下周四上班日，他說，屆時鋒面通過台灣，各地都會再轉為短暫陣雨天氣，降雨熱區較偏向中北部，南部仍是在影響範圍的邊緣，預估雨量也不會太多。

鋒面通過以後，東北季風也會再度南下，歐宗學說，雖然冷空氣並不算強，但與前一天的暖熱氣溫相比，還是會有明顯轉涼冷的感受。

他提醒，除了要注意收假日與上班日之間的天氣變化，也要留意氣溫的波動，尤其北部地區變化相當大，白天的高溫落差可能會達到7-8度，早晚低溫也會降低2-3度來到17-18度左右。

歐宗學說，下周後期目前看起來還是東北季風影響的天氣型態，水氣則會逐漸減少，是比較典型的東北季風天氣型態，這陣子較活躍的華南雲系會暫時趨於平靜。

東北季風 高溫 連假

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