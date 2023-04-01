清明連假搭客運好划算 台北花蓮來回只要400元

清明節連假今天展開，公路總局為鼓勵民眾多加利用公共運輸，推出多項優惠措施，台北往返花蓮的3條國道客運路線，清明節連假推出往返來回票400元優惠票價。

3條國道客運路線為統聯客運1663、台北客運1071於南港轉運站發車到花蓮火車站，首都客運1580於板橋客運站發車到花蓮火車站。

公路總局說，另有東部地區限定4人同行1人免費及在地有腳租車優惠措施，4月1日0時至4月5日24時，凡購買宜蘭、花蓮、台東台灣好行套票（4人均須參加）或持東部合法旅宿業住宿憑證，即可享往返東部地區之國道客運路線4人同行1人免費（包含往返車資），返程再抵200元票價優惠。

在地有腳租車優惠部分，公路總局說，搭乘公路客運至宜花東地區後，持公路客運票證於指定租賃業者租車可享租車優惠。在完成租用車輛後，再持汽（機）車租車憑證正本及公路客運去程與回程票證（不限同一公司），可於回程時至公路客運業者櫃檯請領票價優惠（租汽車折票價200元、租機車折票價100元），但注意租車優惠與4人同行1人免費不可併用。

台北區監理所表示，為鼓勵民眾於連假期間搭乘公共運輸，紓解國道交通壅塞，已協調相關客運業者於清明節連假期間加開班次疏運旅客，本次清明節連假期間有87條國道客運平日或原價85折優惠票價及48條台灣好行路線刷卡半價、搭乘國道客運、高鐵、台鐵轉乘在地客運享轉乘優惠等。