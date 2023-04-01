「一條雨帶幾乎不動」 鄭明典：雨型像台灣掛了彩帶
今天華南雲雨區東移，今天截至目前為止的累積雨量集中在苗栗、台中。中央氣象局長鄭明典在臉書表示，雨帶還沒完全通過，一條雨帶幾乎不動，雨型像台灣掛了彩帶，還會持續到下午。
氣象局說，今天華南東移出來的雲雨區增多，降雨會比昨天明顯，清晨中部以北開始有些降雨，白天是降雨最明顯的時段，北部及東北部有陣雨，中部、花東地區及南部山區也有局部短暫陣雨，中部以北地區容易出現局部較大雨勢。南部平地降雨機率則相對較低，晚上之後雲雨區逐漸離開，各地降雨趨緩。
今天北台灣天氣較涼，早晚低溫16到18度，其他地方約19、20度，白天中部以北及宜花高溫20到24度，雨勢明顯的地方感受也稍涼，其他地區則在26到30度。
明天東部、東南部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。
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