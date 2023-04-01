不斷更新／清明連假首日國道清晨紫爆 籲避開7地雷路段

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今天是清明節連續假期首日，國道北部各路段南下清晨5時許就出現壅塞車流，今天上午6時許，國道1號湖口服務區-竹北南向路段、國道3號土城-三鶯南向路段都紫爆，時速低於20公里。

國1南向路段從桃園一路塞到新竹，國3南向路段從土城塞到龍潭，國3北向路段從新店塞到木柵。國5南向匝道排隊狀況更是嚴重回堵，國3南向往國5南港系統排隊4公里、國3北向往國5南港系統排隊2.5公里。國5今天預計時塞到下午4時，車流為平日5倍。

高速公路局說，預估今天國道交通量為124百萬車公里，為年平均平日（90百萬車公里）的1.4倍，其中南向交通量可達73百萬車公里，為年平均平日的1.6倍，各國道將有大量車流湧現。

今天國道相關疏導措施包括：5-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及西螺南向入口、0-12時封閉國5石碇及坪林南向入口、6-12時西部國道南向高乘載、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控。

高公局表示，預判今天重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段。

高公局說，西部國道南向用路人建議中午12時後出發；國5南向用路人建議下午5時後出發，若仍上午出發，建議分流避壅塞，參考過去往花東旅次均較早出發情形，建議往宜蘭旅次上午8時過後再出發，節省時間。 清明節連續假期國道相關疏導措施。圖／取自高公局網站 國3北向往國5今晨6時許出現回堵車流，排隊2.5公里。圖／取自高公局1968網站