快訊

不斷更新／清明連假首日國道清晨紫爆 籲避開7地雷路段

清明連假首日雨襲接著4天晴暖 吳德榮：開工日再變天

五月天高雄演唱會結束女歌迷突倒地 到院前無呼吸心跳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不斷更新／清明連假首日國道清晨紫爆 籲避開7地雷路段

聯合報／ 記者周湘芸葉冠妤楊德宜／台北即時報導
今天上午6時許，國道1號湖口服務區-竹北南向路段、國道3號土城-三鶯南向路段都紫爆，時速低於20公里。圖／取自高公局1968網站
今天上午6時許，國道1號湖口服務區-竹北南向路段、國道3號土城-三鶯南向路段都紫爆，時速低於20公里。圖／取自高公局1968網站

（6:00更新）

今天是清明節連續假期首日，國道北部各路段南下清晨5時許就出現壅塞車流，今天上午6時許，國道1號湖口服務區-竹北南向路段、國道3號土城-三鶯南向路段都紫爆，時速低於20公里。

國1南向路段從桃園一路塞到新竹，國3南向路段從土城塞到龍潭，國3北向路段從新店塞到木柵。國5南向匝道排隊狀況更是嚴重回堵，國3南向往國5南港系統排隊4公里、國3北向往國5南港系統排隊2.5公里。國5今天預計時塞到下午4時，車流為平日5倍。

高速公路局說，預估今天國道交通量為124百萬車公里，為年平均平日（90百萬車公里）的1.4倍，其中南向交通量可達73百萬車公里，為年平均平日的1.6倍，各國道將有大量車流湧現。

今天國道相關疏導措施包括：5-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及西螺南向入口、0-12時封閉國5石碇及坪林南向入口、6-12時西部國道南向高乘載、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控。

高公局表示，預判今天重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段。

高公局說，西部國道南向用路人建議中午12時後出發；國5南向用路人建議下午5時後出發，若仍上午出發，建議分流避壅塞，參考過去往花東旅次均較早出發情形，建議往宜蘭旅次上午8時過後再出發，節省時間。

清明節連續假期國道相關疏導措施。圖／取自高公局網站
清明節連續假期國道相關疏導措施。圖／取自高公局網站
國3北向往國5今晨6時許出現回堵車流，排隊2.5公里。圖／取自高公局1968網站
國3北向往國5今晨6時許出現回堵車流，排隊2.5公里。圖／取自高公局1968網站

國道3號土城-三鶯南向路段今晨6時許已經紫爆，時速低於20公里。圖／取自高公局1968網站
國道3號土城-三鶯南向路段今晨6時許已經紫爆，時速低於20公里。圖／取自高公局1968網站

國道 新竹

延伸閱讀

清明連假首日雨襲接著4天晴暖 吳德榮：開工日再變天

兒童清明連假首日基隆推薦4條主題遊 賞秘境、吃美食

清明連假首日6大地雷路段出爐 國5預計清晨4點湧車流

清明連假將湧車潮 4月1日國道留意7大地雷路段

相關新聞

不斷更新／清明連假首日國道清晨紫爆 籲避開7地雷路段

（6:00更新）

清明連假首日雨襲接著4天晴暖 吳德榮：開工日再變天

今天清明節連假第一天，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天華南雲系影響，中部以北...

熟齡創業─實戰篇／追夢 嬰兒潮世代拚創業

你曾經想過要創業嗎？還是認為創業是年輕人專屬？其實，陸續退休的戰後嬰兒潮世代才是「最愛創業」的一群。在美國蓋洛普公司的調...

凌晨4時屏東、苗栗先後發生規模4.3及4.2地震 最大震度3級

根據中央氣象局最新資訊，1日4時2分發生芮氏規模4.2地震，地震深度2.7公里，震央位於苗栗縣政府東南方19.9公里(位...

國民年金4月至12月保費 政府補助一半

衛福部爭取七十億元疫後特別預算，從四月至十二月，補助符合國民年金保險者，保費享半價補助，每人最多補助五三三七元，推估二六...

書業連署 籲圖書折扣秩序制立法

博客來網路書店日前推出「三八女神節」活動，在未知會出版社下，連續祭出多檔暢銷書六五折與六六折促銷，也讓近年來電商競爭之下...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦