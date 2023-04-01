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清明連假首日雨襲接著4天晴暖 吳德榮：開工日再變天

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清明連假首日雨襲接著4天晴暖 吳德榮：開工日再變天

聯合報／ 記者周湘芸楊德宜／台北即時報導
今天華南雲系影響，中部以北及東半部有陣雨，並有小範圍雷雨的機率，中部以北雨勢較大。本報資料照片
今天華南雲系影響，中部以北及東半部有陣雨，並有小範圍雷雨的機率，中部以北雨勢較大。本報資料照片

今天清明節連假第一天，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天華南雲系影響，中部以北及東半部有陣雨，並有小範圍雷雨的機率，中部以北雨勢較大。南部影響很小，山區偶有局部少量降雨的機率。

他說，今天北部偏涼、中南部早晚涼。北部15至21度，中部16至26度，南部18至33度，東部17至28度。

吳德榮表示，明天至5日下周三清明節各地為多雲時晴。明天氣溫回升，東半部偶有局部短暫降雨的機率；下周一至下周三氣溫繼續回升，白天暖熱如夏，北部最高溫可達30度、南部更達35度，早晚仍偏涼；午後山區偶有零星少量降雨的機率。

吳德榮說，下波系統已略調慢，下周四、周五受鋒面雨帶影響，中部以北及東半部轉有局部陣雨。不過，模式模擬春天的變化，不確定性較大，且各國模擬並不一致，應持續觀察模式的微調。

吳德榮 清明節 高溫

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