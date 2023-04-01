聽新聞
test
0:00 / 0:00
烏克蘭芭蕾舞團 4月底來台
烏克蘭聯合芭蕾舞團將於四月底來台，除了匯聚烏克蘭各大劇院的頂尖舞者，更邀請到國際各大舞團的知名烏克蘭舞星擔任客座，其中前馬林斯基劇院芭蕾舞團的首席舞者Anastasia Matvienko與Denis Matvienko將帶來經典舞劇「卡門」，還有結合英國搖滾天團Radiohead音樂，打造充滿現代感的「電台與茱麗葉」。
此外，烏克蘭芭蕾舞團更準備一系列芭蕾選粹，將於四月廿九日至卅日在台北流行音樂中心演出，雙人套票可享九折優惠，購票請至udn售票網（https://reurl.cc/pLKnGd），客服專線02-2649-1688（每日上午九時至下午六時）。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言