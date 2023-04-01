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烏克蘭芭蕾舞團 4月底來台

聯合報／ 本報訊
烏克蘭聯合芭蕾舞團《戰時輓歌》系列舞劇選粹_吉賽兒。圖／聯合數位文創 提供
烏克蘭聯合芭蕾舞團《戰時輓歌》系列舞劇選粹_吉賽兒。圖／聯合數位文創 提供

烏克蘭聯合芭蕾舞團將於四月底來台，除了匯聚烏克蘭各大劇院的頂尖舞者，更邀請到國際各大舞團的知名烏克蘭舞星擔任客座，其中前馬林斯基劇院芭蕾舞團的首席舞者Anastasia Matvienko與Denis Matvienko將帶來經典舞劇「卡門」，還有結合英國搖滾天團Radiohead音樂，打造充滿現代感的「電台與茱麗葉」。

此外，烏克蘭芭蕾舞團更準備一系列芭蕾選粹，將於四月廿九日至卅日在台北流行音樂中心演出，雙人套票可享九折優惠，購票請至udn售票網（https://reurl.cc/pLKnGd），客服專線02-2649-1688（每日上午九時至下午六時）。

舞團 烏克蘭

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