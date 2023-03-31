北市府再推中高齡者友善企業認證 創造社會多贏局面

台灣邁入超高齡社會，為鼓勵企業進用中高齡及高齡人才，臺北市政府繼去(111)年10月首次發表「銀髮友善企業認證」指標之後，今年度正式辦理「中高齡者暨高齡者友善企業認證」，包含組織文化、教育訓練、工作環境與職務再設計、招募任用以及創新作為等5個面向及21項基準，提供給企業、高齡就職者更清晰的指標基準，其派能達成多贏的更好局面。

「中高齡者暨高齡者友善企業認證」包含組織文化、教育訓練、工作環境與職務再設計、招募任用以及創新作為等5個面向及21項基準。 圖／臺北市就業服務處 提供

根據國家發展委員會統計，台灣已於1993年成為高齡化社會、2018年轉為高齡社會，推估將於2025年邁入超高齡社會；其中臺北市自2022年起已邁入超高齡社會，代表每5位市民就有1位超過65歲，是六都之中第一個進入超高齡社會的直轄市。

臺北市就業服務處副處長洪三凱表示，中央已經訂定了中高齡及高齡者的就業促進專法，政府基於鼓勵高齡者重返職場、補足企業人力不足，希望企業能夠更主動參與這項計畫、雇用高齡者就職。

臺北市就業服務處副處長洪三凱鼓勵企業主動參與計畫。 圖／臺北市就業服務處 提供

「在這樣的立場下，臺北市首先推出友善企業認證，可以讓企業找到依循標準，也讓高齡者擁有更明確的求職目標。 北市勞動局與就服處規劃在2至6月間對企業舉辦共15場說明會，其中2月說明會自2月21日起連續辦理4場，會中除了介紹友善企業認證指標作業內容，還邀請到海洋科技大學退休教授郭振昌主講銀髮就業成功案例，共吸引超過百名企業代表報名參加。

統一超商人力資源部人才招募team經理林宸碩指出，企業在認證機制中可以逐步盤點不足的部分，求職者同樣可以透過機制來調整自我腳步、縮短與企業之間的磨合期，「彼此之間都樂觀其成。」