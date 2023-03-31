長榮航班遭爆多次超過乘載量 旅客抵達才知行李還沒到
隨著疫情解封，航空公司載客量逐漸復甦，長榮航空(股)公司企業工會今發表聲明指出，長榮公司美東航線已多次發生超過航機最大乘載重量，必須卸載旅客行李問題，旅客往往在抵達目的地後才被告知行李還沒到，機場善後員工不僅需搬運及寄送數以百計行李，更要承受旅客情緒壓力，要求公司改善並給予員工慰藉及補償。
長榮航空(股)公司企業工會表示，因應烏俄戰爭，部分航線必需變更航路，即便在飛機油箱加滿的情況下，也無法負擔過往可以承載的重量上限。長榮公司美東航線已多次發生超過航機最大乘載重量，旅客往往是在抵達目的地後才被告知行李還沒到。
工會指出，烏俄戰爭至今已超過1年，載重問題顯然是公司可事先掌握應變的狀況，當判斷航班可能無法承載時，應關閉或漸進調整可訂位數，而長榮為了盈利，一再放任卸載旅客行李的問題發生，罔顧旅客及員工權益，今年以來相同問題已發生數十次。
工會表示，長榮公司應善待員工及旅客，建立員工的服務熱忱及旅客品牌忠誠度，才是穩定獲利的長久之計，呼籲對於負重緊繃航班，應透過限制訂位數等方式降載重量，以降低需卸載行李風險；已知行李可能未能隨同旅客上機時，應於航班報到時一併告知旅客；對於近來因善後而承受旅客情緒壓力及高勞動強度行李搬運的員工，應給予慰藉及補償。
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