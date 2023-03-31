高雄長庚運動醫學中心 助林智勝、鄭兆村重返賽場

中華職棒全壘打王林智勝曾因踩壘「翻船」，左腳踝內外側韌帶全斷；亞洲標槍紀錄保持人鄭兆村右膝半月板和右肘韌帶則曾受傷，兩人都到高雄長庚醫院運動醫中心「維修」治癒，今天相偕到醫院表達感謝，是醫師協助他們重返賽場。

高雄長庚醫院2001年在南台灣首創運動醫學中心，2016年擴建成特色運動訓練中心，提供整合性運動醫學照護，協助許多頂尖運動員重返賽場，2022年獲國家品質標章認證及國家生技醫療品質銅獎。

副院長陳武福說，中心定期提供國家運動訓練中心與職棒、職籃等各類運動選手醫療諮詢和服務，也協助大型賽事隨隊醫療服務，並提供國、高中校園競技運動員專業服務。

今天現身說法的職棒全壘打王林智勝，曾因踩壘時翻船以致左腳踝內外側韌帶全斷，本來復健要1年多，但在高雄長庚開刀加復健，提早半年回到球隊。每次他受傷時，都想放棄，但醫師都鼓勵他，復健過程很順利。

標槍好手鄭兆村右膝半月板和右肘韌帶受傷，接受高雄長庚治療，運動醫學中心內有全台唯一、來自日本鳥取世界之翼初動負荷訓練設備，增加他關節活動度，手術治療後，手臂恢復至少有95分， 4月中和5月會出國比賽。