論文授權率大升至近九成 國圖：透明公開 輿論全民監督

國家圖書館今天慶祝90周年，同時發布「臺灣出版現況、研究趨勢與分析及圖書送存報告」，報告指出，電子書版圖持續擴大，外界關切的論文授權率方面，也提升到88.91%，國圖表示，透過論文透明與公開的機制，結合輿論與全民監督，可藉此保障作者權益。

國圖數據顯示，台灣圖書出版型式呈現紙消電長情勢，紙本書減少9.37%、電子書成長12.38%。依圖書資料類型統計，111年度紙本書減少3731種，跌幅9.37%；有聲書減少19種，跌幅4.30%；電子書則增加2,161種，成長幅度12.38%，電子書在台灣圖書出版的版圖持續擴大。

出版機構方面，「一般出版社」出版量下跌3.60%，「政府機關」及「個人」小幅成長。111年申請ISBN的出版機構共計4,845家，其中「一般出版社」為3,229家，合計出版圖書51,477種，占出版總量91.37%；其次為「政府機關」836家，出版圖書3,427種，占出版總量6.11%；「個人」780家，出版圖書1,217種，占出版總量2.17%。

去年論文抄襲屢上媒體，論文是否公開授權受外界關注。國圖指出，110學年度學位論文電子全文授權率達到88.91%，大幅提升近8%。國圖指出，透過「臺灣博碩士論文知識加值系統」統計，學位論文電子全文授權率繼109學年度首度突破80%大關後再創新高，達到88.91%，大幅提升近8%。

國圖說明，在國內139所大學校院中，已有86所電子全文授權率達100%，成長數量亦創歷年新高，顯示國內大學校院逐年落實開放近用之理念，及推動我國學位論文資訊共建共享的成效。也期待藉由學位論文透明、自由、公開的傳播機制，結合輿論與全民共同發揮監督與保護力，進而也可藉此保障作者的權益。