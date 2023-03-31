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車輛不停讓行人提高罰鍰 北市取締熱點出爐
交通部通過修法，無論大小型車只要車輛不停讓行人，提高罰鍰，今天上路。除了修法加重罰外，台北市警方也展開「行人路權大執法」，統計至下午，取締車輛不停讓行人違規計181件，三大取締熱點分別在羅斯福路4段、松江路、忠孝東路4段。
北市交大指出，因應交通部宣布自31日起提高汽車駕駛人不依規定暫停讓行人先行通過之罰款，為提升行人交通安全，市警局將車不讓人列為重點專案加強執法，統計今天至16時止，取締車輛不停讓行人違規計181件，呼籲駕駛人行經路口應減速慢行並停讓行人先行，保護行人通行安全。
交大指出，取締前三大路段依序為羅斯福路4段、松江路、忠孝東路4段。181件別為汽車違規75件、機車106件。
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