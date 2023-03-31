車輛不停讓行人提高罰鍰 北市取締熱點出爐

一名女顧客日前和朋友到台北市信義區一間知名酸菜魚餐廳用餐，吃到一半突然咬到戒指，令眾人嚇了一跳，以為是她男友精心安排的求婚橋段，沒想到店家告知真相後才知道是誤會一場...

2023-04-01 14:20