竹市警路口安全大執法 今取締汽機車未禮讓行人120件

為洗刷「行人地獄」臭名，交通部修正法規提高汽車不停讓行人優先通行罰鍰至3600元，新竹市警察局今天執行路口安全大執法專案，一整天下來共取締120件，汽車不禮讓行人多達70件、機車也有50件每件開罰1200元，後續也將持續規畫執法專案。

新竹市政府統計，去年2022年行人交通事故死傷502人，與前年2021年469人比較，增加7%、33人。竹市警察局認為，從數據顯示新竹市仍須強化防制行人交通事故，今天大執法專案除加強取締外，也以提高見警率方式，增加市民穿越路口的安全感。

竹市警方指出，為有效落實民眾禮讓行人觀念，員警在轄內重點的易肇事路口及行人頻繁穿越路口加強取締並向用路人宣導雙管齊下，以市區路口為主包含中央路與中正路、東門圓環與東門街口，最終目標是翻轉台灣被形容為「行人地獄」的不良觀感。

今天路口安全大執法專案累計取締120件，皆為汽機車未禮讓行人挨罰。警方說明取締原則，這些違規的汽機車在行人走在路口穿越道線時，車輛距離穿越道線不到3公尺，汽車前懸或是機車車輪也進入行人穿越道線，威脅到行人安全而被取締開單。