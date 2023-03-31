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國1南向11車追撞、國10西向5車追撞 連假前夕國道塞爆
今天為清明連假前夕，各地國道傍晚陸續湧現車流，其中2起事故更造成車流壅塞。高速公路局表示，國道1號南向50K傍晚4點39分野發生1輛大貨車、1輛小貨車及9小客車追撞事故，其中1大貨車追撞後起火，影響後方回堵2公里；國道10號西向10.6k傍晚4點54分發生4小客車及砂石車追撞交通事故，影響後方車流回堵約4公里。
高公局表示，國道1號南向50K傍晚4點39分發生1輛大貨車、1輛小貨車及9小客車追撞事故，佔用外2線車道，1大貨車追撞後起火，事故處理影影響後方回堵2公里，目前成立緊急應變小組積極處理。
高公局指出，國道10號西向10.6k傍晚4點54分發生4小客車及砂石車追撞交通事故，目前占用中間以及外側車道進行處理，後方車流回堵約4公里，建議用路人提前避開壅塞路段改道行駛。
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