快訊

「十張口，一顆心」猜1字？老師見學生答案笑翻 正解揭曉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

清明連假首日各地有雨偏涼 這幾天轉乾高溫上看33度

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象局表示，明天因華南雨區東移，各地降雨明顯，中部以北局部雨勢較大。本報資料照片
中央氣象局表示，明天因華南雨區東移，各地降雨明顯，中部以北局部雨勢較大。本報資料照片

明天起為清明連假，中央氣象局表示，首日因華南雨區東移，各地降雨明顯，中部以北局部雨勢較大，南部平地降雨機率低，北部、東北部地區較涼，早晚低溫約16至18度。連假第二至第四天各地天氣穩定，多為多雲到晴，白天北部地區高溫27、28度，中南部地區則為30至33度。連假最後一天周三鋒面接近，北部、東半部地區會有局部短暫雨。

氣象預報員張承傳指出，明天華南雨區東移，各地降雨明顯，清晨中部以北有雨勢，白天北部、東北部地區也有陣雨，中南部及花東地區則有局部陣雨，整體來看中部以北局部雨勢較大，南部平地降雨機率低，明晚華南雨區離開後降雨就會趨緩。溫度方面，明天北部、東北部地區早晚低溫約16至18度，其他地區19至20度；白天中部以北、宜花地區高溫約20至24度，其他地區約26至30度。

張承傳指出，連假第二天周日吹東北風，水氣變少轉乾，各地天氣逐漸穩定，僅花東地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區仍為多雲到晴，各地溫度會回升2、3度，下周一、周二各地仍為多雲到晴，僅東部地區午後有短暫雨，白天溫度持續回升，北部地區可達27、28度，中南部地區則為30至33度，低溫也回升至20度上下。

他表示，連假最後一天周三鋒面接近，北部、東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲，中部山區午後有局部短暫雨。開工日周四、周五鋒面通過、東北季風增強，北部及東北部地區轉涼，中部、東半部地區及南部山有局部短暫雨。

另外，他也說，下周二、周三馬祖地區有局部霧的情況，提醒民眾留意。

連假 低溫 高溫

延伸閱讀

華南雲雨區東移 4月1日中部以北降雨明顯

登革熱境外移入病例增 環保署籲清明連假出遊防蚊

清明連假前夕國道11車連環撞起火 駕駛跳車驚惶逃命

清明連假單日運量 桃機估創疫後新高逾10萬人次

相關新聞

長榮航班遭爆多次超過乘載量 旅客抵達才知行李還沒到

隨著疫情解封，航空公司載客量逐漸復甦，長榮航空(股)公司企業工會今發表聲明指出，長榮公司美東航線已多次發生超過航機最大乘...

建商拿關係企業建案實績打廣告 公平會開鍘了

公平會委員會議通過，百邑建設公司及新聯昌廣告公司銷售新北市新莊區「百邑富都匯」建案，於廣告上宣稱「新濠一川」、「鳳凰花園...

豬價創新高！ 肉品市場今漲至91元 估上半年豬價難回穩

今年豬價節節上升，連日寫下歷年最高價，竟因此引人覬覦，雲林縣土庫鎮養豬場上月兩度遭竊，一共被偷走66頭大豬，警方調閱路口...

車輛不停讓行人提高罰鍰 北市取締熱點出爐

交通部通過修法，無論大小型車只要車輛不停讓行人，提高罰鍰，今天上路。除了修法加重罰外，台北市警方也展開「行人路權大執法」...

清明連假天氣先雨後晴 吳德榮：明天中部以北注意大雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天北部仍有鬆散雲系通過，北部、東半部偶有局部短...

猴痘隔離條件擬放寬！無住院治療需求「可返家自我照護」待痂皮脫落

猴痘疫情升溫，我國已累積21例猴痘個案，按照現行規定，猴痘患者需住院隔離治療，至結痂完全脫落為止才能出院，隔離強度引發討...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦