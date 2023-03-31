清明連假首日各地有雨偏涼 這幾天轉乾高溫上看33度

明天起為清明連假，中央氣象局表示，首日因華南雨區東移，各地降雨明顯，中部以北局部雨勢較大，南部平地降雨機率低，北部、東北部地區較涼，早晚低溫約16至18度。連假第二至第四天各地天氣穩定，多為多雲到晴，白天北部地區高溫27、28度，中南部地區則為30至33度。連假最後一天周三鋒面接近，北部、東半部地區會有局部短暫雨。

氣象預報員張承傳指出，明天華南雨區東移，各地降雨明顯，清晨中部以北有雨勢，白天北部、東北部地區也有陣雨，中南部及花東地區則有局部陣雨，整體來看中部以北局部雨勢較大，南部平地降雨機率低，明晚華南雨區離開後降雨就會趨緩。溫度方面，明天北部、東北部地區早晚低溫約16至18度，其他地區19至20度；白天中部以北、宜花地區高溫約20至24度，其他地區約26至30度。

張承傳指出，連假第二天周日吹東北風，水氣變少轉乾，各地天氣逐漸穩定，僅花東地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區仍為多雲到晴，各地溫度會回升2、3度，下周一、周二各地仍為多雲到晴，僅東部地區午後有短暫雨，白天溫度持續回升，北部地區可達27、28度，中南部地區則為30至33度，低溫也回升至20度上下。

他表示，連假最後一天周三鋒面接近，北部、東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲，中部山區午後有局部短暫雨。開工日周四、周五鋒面通過、東北季風增強，北部及東北部地區轉涼，中部、東半部地區及南部山有局部短暫雨。

另外，他也說，下周二、周三馬祖地區有局部霧的情況，提醒民眾留意。