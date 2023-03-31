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檢討出爐 林務局要六福村全面植晶片、改善防逃設施

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
林務局要求六福村針對園方工作人員完成動物脫逃相關教育訓練，以及遊園車動線進出電動門的管制訓練。記者郭政芬／攝影
林務局要求六福村針對園方工作人員完成動物脫逃相關教育訓練，以及遊園車動線進出電動門的管制訓練。記者郭政芬／攝影

農委會林務局今天到六福村野生動物園狒狒區進行現場勘查，要求六福村1個月內應完成防逃設施改善、教育訓練及緩衝區樹木清理，以及6個月內應全面植入晶片、環境豐富化 ，協助運用AI技術管理，林務局說，該園狒狒區場域面積高達4公頃、隱蔽死角多，加上狒狒數量繁多，全面統計個體確實難度頗高，故以改善防逃措施為優先要務。

林務局今天上午會同新竹縣政府，並邀請專家學者一起到六福村勘查，專家學者提出加強園區防逃設施、增加人員現場管理訓練課程、物種全面登註記、運用空拍機及AI影像系統輔助動物管理、及飼養環境豐富化的建議。

林務局與竹縣府、專家學者在東非狒狒園區，發現圍牆設施中的防逃電牧線設置數量及高度不足，圍牆雖高達4米，但與外圍樹木過近，緩衝區電圍欄外側也有植栽樹木過近，一旦樹木生長過長或傾倒，狒狒即有機會攀爬逃出。

對於狒狒園區電門出入仍存在管理上的漏洞，稍不注意即有脫逃機會，林務局及新竹縣政府要求，該園一個月內應將防逃電牧線加高並增加數量，靠近電圍欄的樹木則應全面整理完成，針對園方工作人員完成動物脫逃相關教育訓練，以及遊園車動線進出電動門的管制訓練。

由於狒狒區設計仿照其東非原棲地，生活環境寬闊，地面多涵洞供動物躲藏，加上園區地面高低起伏，部分道路掏空位置也成狒狒躲藏的去處，加上狒狒飼養方式為自由放養，專家學者勘查後，皆表示不論用目視還是科技方式清點均極為困難，建議仍須全面捕捉，進行晶片植入，也因此要做到個體全面登註記需要相當時間。

林務局說，考量園方人力量能與有限空間，要求六福村在6個月內全面完成狒狒的晶片植入及登記工作；專家群也建議，在場域淨空後，同時進行場域補強及環境豐富化改善，包含修補地面破損死角、在園區內架設自動照相機觀察狒狒活動模式、增加休憩棲架，並增加4至5處餵食點。

林務局表示，該園狒狒區場域面積高達4公頃、隱蔽死角多，加上狒狒數量繁多，全面統計個體確實難度頗高，故以防逃措施的改善為優先要務，故要求園方於期限內完成。另也請園方即日起短期內每天進行空拍機影片拍攝，自行檢視狒狒日常行為及圈養環境外，也將影片提供農科院協助建立AI辨識模型，若能成功建立，將有助於園方運用在狒狒圈養管理，並確實掌握環境狀況。

林務局今天到六福村野生動物園狒狒區進行現場勘查，要求六福村1個月內應完成防逃設施改善、教育訓練及緩衝區樹木清理，以及6個月內應全面植入晶片。記者郭政芬／攝影
林務局今天到六福村野生動物園狒狒區進行現場勘查，要求六福村1個月內應完成防逃設施改善、教育訓練及緩衝區樹木清理，以及6個月內應全面植入晶片。記者郭政芬／攝影
林務局與竹縣府、專家學者在東非狒狒園區，發現一旦樹木生長過長或傾倒，狒狒即有機會攀爬逃出。記者郭政芬／攝影
林務局與竹縣府、專家學者在東非狒狒園區，發現一旦樹木生長過長或傾倒，狒狒即有機會攀爬逃出。記者郭政芬／攝影

狒狒 六福村 空拍機

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