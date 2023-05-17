寶寶不愛吃飯，餐桌變戰場？營養師提供胃口大開8妙招

寶寶用餐時總是無法乖乖配合，不是需要哄騙上演追逐戰，就是坐不住一直在餐桌上哭鬧，天氣一熱，寶寶就更沒胃口、不想吃飯了….，讓爸媽壓力真的好大！到底問題出在哪裡？其實，寶寶不愛吃飯原來是父母親的這舉動造成的！讓兒科營養師徐瑋婷告訴你，如何幫助寶寶養成良好的飲食習慣，成功讓寶寶愛上吃飯！

每次吃飯都讓父母頭好大？寶寶不愛吃飯原來是父母親的這舉動造成的！ 圖／Shutterstock

要不要吃？要吃多少？把吃飯主導權還給寶寶

父母最擔心的，就是寶寶不吃飯，成長可能會有問題。為什麼有的寶寶天生就是「吃貨」，有的寶寶卻一餐飯要進食兩個鐘頭？父母到底該如何引導孩子快樂進食？營養師徐瑋婷說明，寶寶從全母乳哺育期、副食品階段到獨立飲食，可分成以下幾個階段：

基本上，寶寶的進食習慣從4個月吃副食品階段就開始建立，每個階段都有不同需要注意的地方。1歲左右開始訓練寶寶自己吃飯，更是培養孩子日後飲食習慣的黃金關鍵期。

「爸媽需掌握1個觀念：大人提供食物給孩子，讓孩子決定要吃多少。」徐瑋婷營養師建議爸媽為寶寶準備營養均衡的六大類食物，至於要吃多少「量」，則把進食的主導權回歸給寶寶。若孩子覺得吃夠了、不想吃，爸媽卻「規定」孩子一定要吃下最後一口食物，甚至父母出現強迫餵食的NG舉動，會讓孩子對「進食」充滿負面印象，進而產生挑食、不吃飯的行為，也會讓爸媽的理智線更容易斷裂。

營養師徐瑋婷舉出造成寶寶不吃飯的5大常見NG原因。 圖／徐瑋婷提供

寶寶不吃飯有原因！爸媽常見5大NG飲食習慣

寶寶的飲食習慣，多半來自家庭環境的影響。營養師徐瑋婷舉出造成寶寶不吃飯的5大可能原因供家長檢視：

● 不良飲食習慣1：寶寶零食吃太多，影響正餐進食狀況

通常愛吃零食的孩子，家中都會有隨手可得的零食，或長輩因為疼愛孫子孫女，經常給予糖果餅乾這類較不健康的食物，都有可能是造成寶寶不吃飯的原因。

● 不良飲食習慣2：餐點變化少，寶寶吃膩了但寶寶不會說

寶寶食物需要特別製作，一次煮一大鍋，但寶寶每餐只能吃一點點食物，所以一鍋粥連續吃了好幾餐。或是家長擔心寶寶過敏，每次給的食物都是那幾樣，自然降低了孩子對食物的興趣。

● 不良飲食習慣3：寶寶活動量不夠，所以不會覺得餓

根據衛福部國健署調查，台灣有大約50%的幼兒，每天活動時間不到30分鐘，活動量嚴重不足。寶寶活動量不夠，沒有充分放電，進食量自然也比較少。

● 不良飲食習慣4：用餐環境吵雜，氣氛不愉快

有些家庭習慣吃飯配電視，家長自己也沒有好好地坐在餐桌上吃，寶寶的注意力被分散，時間久了就會形成不良的進食習慣。相反的，若父母太嚴厲，過度重視吃飯的規矩，家裡缺乏輕鬆愉快的用餐氣氛，也會讓寶寶抗拒進食。

● 不良飲食習慣5：家長總是一手包辦餵飯，從餐桌餵到客廳

寶寶1歲左右就可以開始訓練自己拿湯匙吃飯，但有些家長有潔癖，怕孩子弄髒環境，或是父母性子急，見寶寶食物吃得慢，乾脆餵他吃，剝奪了孩子自主進食的樂趣，也是造成孩子不愛吃飯的原因。

1歲左右就可以開始訓練寶寶自己吃飯，父母餵食會剝奪孩子自主進食的樂趣，也是造成寶寶不愛吃飯的原因。 圖／Shutterstock

長期不愛吃飯的孩子，當心營養基礎沒打好

若父母沒有察覺並改變吃飯的NG習慣，長期下來，寶寶的營養基礎可能會出問題，嚴重時還有可能影響孩子的成長發展。

就營養師徐瑋婷觀察，寶寶長期不愛吃飯，最直接的衝擊，就是微量的關鍵營養素可能會攝取不足，如：維生素D、鐵、鋅等。維生素D在人體健康扮演很重要的角色，尤其在骨骼方面，根據國衛院調查，台灣兒童有5成以上攝取不足。而台灣1歲左右孩子缺鐵比率高，也會影響成長發育問題等。

微量元素鋅則有維持保護力、幫助生長的功能，大多存在於紅肉、蛋黃、海鮮等食物中，很多父母擔心寶寶會過敏，很少給孩子吃這類食物，若孩子有食慾不佳、長不好的問題，建議可以找醫師評估是否體內鋅濃度偏低。吃飯習慣不良的孩子，鈣的攝取量也可能不足，影響健康。

孩子的飲食習慣非短期就能改變，需找出寶寶不愛吃飯的原因，重新建立用餐規則和環境氣氛。 圖／Shutterstock

營養師傳授8招，妙解寶寶不吃飯問題

常聽人說，寶寶要吃得好、睡得飽，才會長得高又學得好；幸福生活就藏在吃飯這件小事裡。孩子不吃飯營養師有撇步！營養師徐瑋婷提供8大妙招：

1.食物多變化，色彩繽紛

大人吃飯時會講求色香味俱全，寶寶也是一樣。面對不愛吃飯的孩子，建議父母多下苦心，讓食物、菜色多變化，例如：寶寶不愛吃飯，就用麵、南瓜、玉米等同為全榖雜糧類食物替代，讓寶寶攝取六大類食物的均衡營養。

2.準備各式餐具種類，吸引孩子動手吃

孩子對新事物充滿好奇，父母可以準備不同造型的湯匙、學習筷、餐盤等，讓寶寶練習使用餐具，孩子不知不覺就會多吃了好幾口飯呢！

3.大人小孩一起共餐

父母是孩子模仿的對象，看到爸媽吃得津津有味，也會讓孩子胃口大開。營造家庭愉快的用餐氣氛，也能刺激寶寶對吃飯的興趣。

4.家長多和孩子討論食物的味道

「爸爸覺得雞肉很好吃」、「媽媽喜歡蘿蔔的味道，又香又甜」……，建議家長把注意力放在自己的食物上，而非孩子身上，經常和孩子討論各式食物的味道，讓寶寶試著去體驗味道和表達對食物的感受，可以增進寶寶的用餐動機。

5.親子一起備餐

2歲以上的孩子，家長可以帶著他一起洗菜、切菜、揉麵團，讓孩子參與在製作食物的過程中，並給予溫柔的言語和眼神鼓勵，讓孩子有成就感，進而能夠享受「吃自己做的食物」。

6.和孩子討論餐桌禮儀規則

「吃飯時要遵守哪些規則？」、「一餐飯要吃多久？」建議家長和孩子一起制定餐桌禮儀規則。如果家長用利誘的方式，例如：你吃一口菜，就給你吃一口餅乾，可能會讓孩子更不好好吃飯。

7.增加孩子活動量

寶寶不愛吃飯，有可能是活動量太少。家長可以利用假日帶孩子到戶外活動、曬曬太陽，觀察運動後寶寶的食量是否有提升。

8.正餐和點心間隔2小時以上

學齡前的孩子需要少量多餐，除了早中晚三餐之外，建議三餐之間提供寶寶2次點心，點心與正餐的時間至少要間隔2小時。家長並不需要因為孩子正餐沒吃完，就取消點心，營養師徐瑋婷建議，如果孩子正餐吃得少，家長可以在餐間提供營養成分較高的點心，如：鮮奶、水果、豆漿、水煮蛋、三明治或均衡營養品等，讓孩子攝取到完整充足的營養，也避免孩子餓過頭。

亞培小安素含有均衡營養，醫學證實8週看見成長加速度，面對不愛吃飯的孩子，家長可以一天提供孩子2杯小安素，作為早餐的一部分和下午點心。 圖／亞培提供

日常飲食吃得少，可適當給予營養補充品

想要改善孩子的吃飯習慣，需要長期抗戰，在改變習慣的過渡期中，建議家長適時給予營養補充品，幫助孩子營養均衡。例如，家長一天可以提供孩子2杯小安素，作為早餐的一部分和下午點心，亞培小安素提供優質蛋白質，有助肌肉生長，補充孩子必須胺基酸，以及成長所需的維生素、礦物質。包含幫助骨骼正常發展的鈣和維生素D 3 ，新升級配方添加維生素K 2 及精胺酸，幫助增進骨骼成長力 註1 。

此外，小安素還提供益生菌，幫助消化吸收，還有膳食纖維，能夠幫助維持消化道機能，並提供均衡完整營養，1cc就能提供1大卡熱量。醫學證實，飲用小安素的寶寶，8週看見成長加速度*。

爸媽放輕鬆，照顧更給力

營養師徐瑋婷提醒，爸媽在照顧孩子飲食時，不需要給予自己過多壓力，否則容易造成反效果，「讓孩子對吃飯這件事感到開心，不強迫，才能看到孩子的進步。」若家長試過各種方法都沒辦法提升孩子的食慾，或是父母平時較無暇為孩子準備均衡餐點，擔心寶寶營養沒吃夠，建議在餐間為孩子準備營養滿分的均衡營養品，為孩子聰明打點一日三餐加點心。營養師徐瑋婷分享小撇步：「可以把均衡營養品加在紅豆湯、豆花中，或是製作成果凍、冰淇淋，讓孩子吃夠營養又開心。」

若家長擔心小安素口味較甜，可考慮無添加蔗糖－牛奶口味的小安素，調配的口味美味清甜，方便替孩子補充營養。每天2杯小安素，8週看見成長加速度，滿足不愛吃飯的孩子全方面營養需求，是爸媽育兒的最強後援隊。

(註1)新升級小安素配方包含維生素C增進骨骼生長；鈣幫助骨骼健康；精胺酸與維生素A,D, K 2 幫助骨骼正常發展

*J Hum Nutr Diet. 2015 Dec;28(6):623-35，從該研究發現連續飲用小安素8周後成長曲線有進步，支持孩子成長加速度！孩童的成長期營養很重要，每個孩子成長速度皆有不同，因人而異。

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