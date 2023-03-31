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兒童節連假來嘉玩 嘉市府推3大遊程好吃又好玩

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
KANO園區人工草皮滑草場。圖／嘉義市政府提供
KANO園區人工草皮滑草場。圖／嘉義市政府提供

兒童、清明5天連假即將到來，嘉義市政府推薦「主題公園」、「特色體驗」及「林業軌道」3個不同的親子遊程，家長帶小朋友來「嘉」fun電。

近幾年嘉義市推出許多主題公園遊樂設施，頗受好評，嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬表示，像是以酷炫機器人為主題的番仔溝公園，裡面還有全嘉義市最大的沙坑設施；以森林冒險遊戲場特色的中央廣場公園，新設樹屋溜滑梯、全市首創攀岩牆、傳聲筒等。

變身百科全書遊戲場的中正公園，遊戲空間計了不同的12感官體驗區，還有復古型遊樂區，提供刺激的翹翹板、旋轉設施、獨木橋與攀爬架，讓每個孩子們都流連忘返；Kano園區的人工草皮滑草場與星光溜滑梯，自啟用以來，每到假日總是人潮滿滿，小朋友玩到不想回家，已成為雲嘉南地區最受親子喜愛的景點之一。

阿里山的林業文化的背景下讓嘉義市有「木都」盛名，市區有豐富的木工DIY體驗，適合全家親子一起來趟知性之旅。愛木村觀光工廠本月推出貓頭鷹風鈴、小木椅等造型木工體驗課程；市府近期主打的「嘉市潮選店」盤點了藏身市區巷弄間的特色小店，其中位於嘉義市文化創意產業園區的倫の木工坊，提供孩童木工體驗課程，讓家長陪伴小朋友完成各種創意作品。

如果是喜歡自然生態的小朋友，嘉義大學蘭潭校區嘉大昆蟲館，館內有保育類昆蟲模型、旋轉彩蝶柱、昆蟲標本展示區…等，以寓教於樂的方式讓孩子對昆蟲的認識更加深刻。

阿里山林業鐵路聞名全球，喜歡火車的大小朋友一定不能錯過阿里山森林鐵路車庫園，園區內停放了許多退役的林鐵車廂，就連洗手間都是車廂造型。周邊還有製材所、檜意森活村、北門驛等熱門景點。北門森鐵故事館還有迷你小火車可以搭乘更充分感受林業鐵路及木業文化的歷史風華。

除了好玩的景點，還有好吃的美食，除了人氣小吃砂鍋魚頭，嘉義市火雞肉飯遠近馳名，每家都有各自擁護者，而「嘉市潮選店」美食、咖啡、甜點、伴手禮等等一應俱全，其中的純情雞蛋糕、犬型燒都是小朋友的最愛，樹夏刨冰販售的日式糰子及冰品，讓人不用出國就能品嘗到東洋小吃。

觀光新聞處表示，鼓勵民眾多利用低碳交通工具，即日起至6月30日止持電子票證就享免費搭乘市區電動公車，以及騎乘YouBike 2.0前30分鐘免費（電輔車前30分鐘10元），詳細公車班次可至本府交通處網頁公車資訊下查詢，也建議民眾下載愛嘉義APP查詢即時路外停車格剩餘空位。

阿里山森林鐵路車庫園。圖／嘉義市政府提供
阿里山森林鐵路車庫園。圖／嘉義市政府提供
孩童木工體驗課程。圖／嘉義市政府提供
孩童木工體驗課程。圖／嘉義市政府提供
嘉義中正公園全齡遊樂場。圖／嘉義市政府提供
嘉義中正公園全齡遊樂場。圖／嘉義市政府提供
昭和十八J18-嘉義市史蹟資料館。圖／嘉義市政府提供
昭和十八J18-嘉義市史蹟資料館。圖／嘉義市政府提供
嘉義市番仔溝公園機器人帶狀全齡遊戲場。圖／嘉義市政府提供
嘉義市番仔溝公園機器人帶狀全齡遊戲場。圖／嘉義市政府提供

嘉義 阿里山 親子

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