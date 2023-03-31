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疑吃未煮熟蝦子感染沙門氏菌 花蓮2歲童上吐下瀉拉血便

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮門諾醫院提醒，近日全台腸胃炎大流行，流感、腸病毒等病例也攀升，家長務必要叮嚀孩子多洗手，也要注意飲食衛生。圖／門諾醫院提供
花蓮門諾醫院提醒，近日全台腸胃炎大流行，流感、腸病毒等病例也攀升，家長務必要叮嚀孩子多洗手，也要注意飲食衛生。圖／門諾醫院提供

花蓮門諾醫院近日收治一名2歲女童，發燒嘔吐還出現血便，緊急住院治療後病情好轉。女童糞便檢驗出沙門氏菌，醫師詢問後，懷疑是吃到未煮熟的蝦子感染，呼籲家長注意飲食衛生，也要正確勤洗手預防病毒侵襲。

門諾醫院小兒科醫師楊子毅表示，這名女童因為上吐下瀉又發高燒，甚至還出現血便，讓父母相當憂心，經詢問，懷疑女童可能是吃到沒有煮熟的蝦子染上沙門氏菌，經住院給予點滴及抗生素治療後，已經康復。

楊子毅說，近期全台兒童腸胃炎大流行，約4成感染諾羅病毒，其餘6成多是輪狀病毒或沙門氏菌等病症；連假將近，不少家庭把握假期閤家出遊，他提醒家長更要謹慎，叮嚀孩子勤洗手，也要避免讓年齡太小的兒童食用生冷或沒有煮熟的食物。

他表示，隨著新冠肺炎疫情解封，小兒科門診就診人數明顯增加，不只腸胃炎大流行，近期流感、腺病毒、腸病毒病例也攀升，去年底開始國內也出現幾起腸病毒重症個案。預防病毒感染最有效的方式就是勤洗手，若發現孩子活動力異常、食慾不佳，務必盡速送醫診斷治療。

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