太魯閣事故2周年逢清明連假 台鐵累計抽查129件工地

清明節連假前夕，也適逢2021年太魯閣事故2周年之際，台鐵局推動安全改革，強化工地管理及工程稽核、重建臨軌工程安全制度、加強工地門禁及疏運期間控管、落實工地人員行車安全教育、健全緊急通報機制等，其中在工地監督及工程稽核部分，至今年2月已抽查129件。

台鐵局表示，太魯閣事故至今，工地監督及工程稽核採不預警方式辦理抽查，至今年2月已抽查129件。另為建立跨單位指揮體系，加強部門橫向聯繫，也成立橫向聯繫小組，於2021年5月6日分別掛牌成立北、中、南、東4個地區協調中心，有效溝通台鐵局、鐵道局及地方政府各項安全與工程事宜。

台鐵局指出，截至今年3月，協調中心就橫向協調作業、工程及保安裝置巡檢、協調鐵道局相關工程事項、事故(件)調查等各項鐵路安全工作，已處理1萬7091件案件。另針對連續假期疏運加強抽查，自2021年中秋節至今年228連假疏運，共抽查467次，並於今年清明節前完成各項軌道、沿線環境及相關路線設備檢查工作。

台鐵局也說，清明連假疏運今展開，已依據疏運計劃完成各項準備及檢查工作，並投入EMU 900以及EMU 3000型列車，運能較去年提升23.9%。根據台鐵局統計，今天連假前一天總計售出12萬3千多張車票，售票率約71.66%，為連假疏運高峰；連假首日售出10萬3千多張車票，售票率66.89%；連假最後一天售出8萬8千多張車票，售票率63.68%。