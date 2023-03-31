慈濟校園靜思書軒從0到232間 營運長蔡青兒沒有「天花板」

「一本好書，一句好話，是一輩子的！」菲律賓華僑第三代的蔡青兒，大學畢業後返台從志工接下慈濟靜思書軒營運長，體認閱讀不只是知識的傳輸，更可陶冶心性，成為生活的正能量，為讓好書進入全台鄉鎮校園，5年前從在屏東高樹鄉高泰國中創立首間閱讀書軒，到今天滿州鄉永港國小啟用，已達232間；她說，書軒沒有「天花板」，每間都集結眾人的愛與關懷，盼種下愛的幼苗，帶動善的效應。

5年多來，蔡青兒帶著團隊深入各鄉鎮設置靜思閱讀書軒，包括金馬、澎湖和小琉球等離島，全台已有232間，從學生數規模4800人的新北市南山高中，到今天啟用只有47名學生的屏東滿州鄉永港國小，都贈送500本經過精心挑選的好書，包括社會人文、勵志故事、兒童繪本和靜思語等書，還附贈環保可折疊的福慧桌椅和菩提鍾鼓，特別是偏鄉離島資源少的學校。

蔡青兒說，感謝一路以來受到許多貴人相助，讓靜思書軒可以在全台遍地開花、生根發芽，全台含離島陸續設立232間靜思閱讀書軒，每間靜思閱讀書軒皆精選好書、定期更換，且布置得明亮、整潔，期許書香知識能伴隨學子成長，藉由閱讀將善與知識的種子在師生甚至社區居民的心中萌芽。永港國小校長李美秀期勉學生，好書可讓孩子開拓視野，學習感恩與關懷，養成好的閱讀習慣。