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慈濟校園靜思書軒從0到232間 營運長蔡青兒沒有「天花板」

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
慈濟靜思書軒營運長蔡青兒（左）為讓好書進入全台鄉鎮校園，5年前從在屏東高樹鄉高泰國中創立首間書軒，到今天滿州鄉永港國小的書軒啟用，已達232間。記者潘欣中／攝影
慈濟靜思書軒營運長蔡青兒（左）為讓好書進入全台鄉鎮校園，5年前從在屏東高樹鄉高泰國中創立首間書軒，到今天滿州鄉永港國小的書軒啟用，已達232間。記者潘欣中／攝影

「一本好書，一句好話，是一輩子的！」菲律賓華僑第三代的蔡青兒，大學畢業後返台從志工接下慈濟靜思書軒營運長，體認閱讀不只是知識的傳輸，更可陶冶心性，成為生活的正能量，為讓好書進入全台鄉鎮校園，5年前從在屏東高樹鄉高泰國中創立首間閱讀書軒，到今天滿州鄉永港國小啟用，已達232間；她說，書軒沒有「天花板」，每間都集結眾人的愛與關懷，盼種下愛的幼苗，帶動善的效應。

5年多來，蔡青兒帶著團隊深入各鄉鎮設置靜思閱讀書軒，包括金馬、澎湖和小琉球等離島，全台已有232間，從學生數規模4800人的新北市南山高中，到今天啟用只有47名學生的屏東滿州鄉永港國小，都贈送500本經過精心挑選的好書，包括社會人文、勵志故事、兒童繪本和靜思語等書，還附贈環保可折疊的福慧桌椅和菩提鍾鼓，特別是偏鄉離島資源少的學校。

蔡青兒說，感謝一路以來受到許多貴人相助，讓靜思書軒可以在全台遍地開花、生根發芽，全台含離島陸續設立232間靜思閱讀書軒，每間靜思閱讀書軒皆精選好書、定期更換，且布置得明亮、整潔，期許書香知識能伴隨學子成長，藉由閱讀將善與知識的種子在師生甚至社區居民的心中萌芽。永港國小校長李美秀期勉學生，好書可讓孩子開拓視野，學習感恩與關懷，養成好的閱讀習慣。

「有那麼人一起來成就書軒，何其幸福，它不僅分享好書，更是分享來自許多人的愛與關懷！」蔡青兒說，每間靜思軒都是許多人的愛一起結合，有人出錢，有人出力，共同造就充滿祝福的地方，希望透過一本本好書，一句句好話，為孩子種下善的種子，藉由好人、好書、好話，打開孩子美麗的心靈之窗，讓孩子的未來路充滿善與愛，透過閱讀和探索，找到方向，並成為別人生命中的太陽

慈濟靜思書軒營運長蔡青兒為讓好書進入全台鄉鎮校園，5年前從在屏東高樹鄉高泰國中創立首間書軒，到今天滿州鄉永港國小的書軒啟用，已達232間。記者潘欣中／攝影
慈濟靜思書軒營運長蔡青兒為讓好書進入全台鄉鎮校園，5年前從在屏東高樹鄉高泰國中創立首間書軒，到今天滿州鄉永港國小的書軒啟用，已達232間。記者潘欣中／攝影
慈濟靜思書軒營運長蔡青兒為讓好書進入全台鄉鎮校園，5年前從在屏東高樹鄉高泰國中創立首間書軒，到今天滿州鄉永港國小的書軒啟用，已達232間。記者潘欣中／攝影
慈濟靜思書軒營運長蔡青兒為讓好書進入全台鄉鎮校園，5年前從在屏東高樹鄉高泰國中創立首間書軒，到今天滿州鄉永港國小的書軒啟用，已達232間。記者潘欣中／攝影
慈濟靜思書軒營運長蔡青兒（右）為讓好書進入全台鄉鎮校園，5年前從在屏東高樹鄉高泰國中創立首間書軒，到今天滿州鄉永港國小的書軒啟用，已達232間。記者潘欣中／攝影
慈濟靜思書軒營運長蔡青兒（右）為讓好書進入全台鄉鎮校園，5年前從在屏東高樹鄉高泰國中創立首間書軒，到今天滿州鄉永港國小的書軒啟用，已達232間。記者潘欣中／攝影

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