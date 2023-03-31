豬價創新高66頭豬失竊 肉品市場今漲至91元 估上半年豬價難回穩

今年豬價節節上升，連日寫下歷年最高價，竟因此引人覬覦，雲林縣土庫鎮養豬場上月兩度遭竊，一共被偷走66頭大豬，警方調閱路口影像「以車追豬」，發現劉姓、賴姓運送豬隻司機，趁著熟門熟路偷偷運走成豬，便宜賣給其它養豬戶，業者損失近百萬元。

虎尾警分局偵查隊長郭建宏表示，被害人上月報案稱豬舍遭竊66頭大豬，循線調閱案發豬舍周邊監視器比對，發現可疑運豬大型貨車及鎖定劉姓司機涉有重嫌，即向檢方聲請拘票、院方聲請搜索票獲准，將劉姓主嫌拘提到案。

劉嫌矢口否認辯稱受人委託載運，卻無法交代委託人資料又無法交代豬隻流向，經檢方複訊後向院方聲押獲准。警方在劉嫌遭聲押後，再擴大調閱鄰近鄉鎮路口影像，發現涉案大型貨車與兩輛中型貨車行車軌跡有重疊，貨台上的大豬有移轉的情形，因此對中型貨車王姓車主聲請拘票提到案。

王姓車主供出失竊的66頭大豬，是由劉姓主嫌與賴姓共犯分別於2月15、19日，駕駛大型貨車至豬舍竊豬後，再將豬隻載運至台78線涵洞旁路口，分別以31頭20萬元、35頭22萬元的代價販售給收購豬隻的王嫌，王嫌再將失竊豬隻轉售至雲林肉品市場拍賣處理。

被害許姓養豬戶表示，第一次失竊時，走道上出現豬糞，當時就覺得有點奇怪，第二次則是有豬跑到豬舍外，他全面清點才發現短少66頭豬。

警方表示，嫌犯劉姓司機平常都在附近養豬場幫忙載運豬隻，對於養豬戶的作息及周邊地形非常熟悉，他利用晚上九時多養豬戶休息時間犯案，因該養豬場的監視器壞掉、保全系統也故障，所以輕易得逞。全案依竊盜罪嫌移請雲林地方檢察署偵辦。

雲林肉品市場今天拍賣豬價平均每公斤91元，肉品市場總經理黃加安說，這是有史以來最高價，因為農委會已經啟動增加休市日調節，價格要往上走可能有困難，但休市日增加可能也會造成其他肉類價格需求增加，導致價格上漲，對整體市場仍有衝擊，他認為不如回歸市場機制。

黃加安說，估計上半年豬肉價格都將居高不下，除飼養成本增加、去年八月仔豬下痢造成飼養頭數減少也是原因，另外，許多豬舍都已申請農委會補助改建，整體供不應求是無法改變的事實。