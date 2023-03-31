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37歲男常吃三明治！健檢發現罹患胃炎 醫提醒4食物恐致胃癌

聯合新聞網／ 綜合報導
一名37歲男子幾乎每天早餐都吃三明治，結果竟然罹患胃炎。 示意圖／ingimage
一名37歲男子幾乎每天早餐都吃三明治，結果竟然罹患胃炎。 示意圖／ingimage

現代人的外食比例很高，假設沒有選擇正當的食物，長久下來可能危害健康。一名長期住在歐洲的37歲男子，因為常吃夾火腿、培根，或是煙燻鮭魚的三明治，做健康檢查時竟然發現罹患胃炎，而醫師也指出，「愛吃四種食物，恐怕提高罹患胃癌的機率」。

根據《中時新聞網》報導，一名37歲的男子長期住在歐洲，因此飲食習慣也漸漸融入當地，早餐幾乎都吃夾火腿、培根，或是煙燻鮭魚的三明治，而且也時常吃冷食和飲酒。直到回台灣做健康檢查才發現罹患胃炎，而且胃部也感染幽門螺旋桿菌。

對此，北投健康管理醫院副院長梁程超表示，幽門螺旋桿菌主要是經口傳染，途徑包括接觸到受汙染的水、食物或唾液。梁程超透露幽門螺旋桿菌造成的症狀都不同，雖然大部分患者不會出現太明顯的不適，但卻和胃癌的產生有相當密切的關係，就有研究發現，「有8成的胃癌患者，胃部都有感染幽門螺旋桿菌」。

梁程超表示除了感染幽門螺旋桿菌可能引發胃癌，愛吃高鹽、醃漬類、煙燻類，以及發霉（黃麴毒素）食物，也會提高罹患胃癌的機率。另外，有抽菸、喝酒習慣、經常發生胃炎、曾接受胃部切除手術，或是有胃癌家族病史的人，罹患胃癌的機率也比較高。最後，梁程超提醒胃癌的發生和老化也有關係，好發於50歲以上長者，以男性居多，而且胃癌初期的症狀並不明顯，導致發病時往往已經步入中晚期。

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胃癌 醫師 健康檢查 外食

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