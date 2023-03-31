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疑吃未煮熟蝦子感染沙門氏菌 2歲女童拉血便

中央社／ 花蓮縣31日電

花蓮1名2歲女童疑吃到未煮熟的蝦子感染沙門氏菌，出現發燒、上吐下瀉及血便等狀況。花蓮門諾醫院醫師表示，近期全台孩童腸胃炎大流行，家長務必飲食衛生，叮嚀孩子常洗手。

門諾醫院小兒科醫師楊子毅表示，近期全台孩童腸胃炎大流行，約4成感染諾羅病毒，6成多是輪狀病毒或沙門氏菌等病症，門診及病房收治個案變多，大部分都有上吐下瀉及發燒症狀，嚴重者甚至出現脫水現象。

楊子毅說，日前這名2歲女童因發高燒、上吐下瀉且拉血便而就醫，經詢問發現疑似吃到未煮熟蝦子惹禍，糞便中也檢驗出沙門氏菌，經住院給予點滴及抗生素治療後康復。他提醒，連續假期外出旅遊，要叮嚀孩子勤洗手，更要注意飲食衛生，避免讓年齡過小的孩童食用生冷或未高溫烹調煮熟食物。

另外，近期流感、腺病毒、腸病毒也不可輕忽。門諾醫院指出，流感症狀有高燒、頭痛及全身痠痛；腺病毒初期症狀與感冒相似，會出現劇烈喉嚨痛及高燒多日，並伴隨腹部不適，醫師多半會使用快篩試劑確認後對症下藥。另腸病毒症狀則會持續高燒超過3天、嗜睡、意識不清、活動力不佳、持續嘔吐及手腳抽搐等症狀。

楊子毅說，腸病毒傳播力相當強，容易在校園中群聚感染，去年底起國內已出現多起重症個案，提醒家長平常多叮嚀孩子手部衛生清潔；發現孩子有發燒、精神不濟及胃口不好等現象，務必就醫由醫師診斷。

醫師 發燒

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