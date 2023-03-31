猴痘疫苗1萬瓶昨晚到貨！羅一鈞：第二階段4/15前可開打

國內日前開放第一階段猴痘疫苗預約，3000個名額在9分鐘內迅速搶光，疾管署考量國內猴痘疫情持續，加購1萬瓶猴痘疫苗也已於昨日晚間抵台，疾管署副署長羅一鈞表示，第二階段猴痘疫苗預約細節，將在4月6日公布，有望4月15日前同步開打。

猴痘疫苗第一階段於3月21日開放預約，短短9分鐘內迅速搶光，可於4月15日前接種。疾管署統計，截至3月27日共計完成582人疫苗接種服務，其中暴露後預防（PEP）接種23人及暴露前預防（PrEP）接種559人，符合「近6個月內曾有高風險行為者」計接種525人。

加購1萬瓶猴痘疫苗昨晚到貨，預計可提供3萬人接種，羅一鈞表示，目前正在進行驗收、以及後續檢驗封緘，若順利將於清明連假後會陸續配送到各醫院提供民眾接種，此批1萬瓶猴痘疫苗效期至2025年10月，無需擔心屆效或接種不完的問題。

針對猴痘疫苗第二階段預約時間，羅一鈞表示，預約及開打等相關事宜，將統一於4月6日記者會統一說明，預計第二階段會在4月15日前完成預約，也有望於4月15日前開放接種。

疾管署提醒，已接種第一劑疫苗的民眾，根據文獻需要於施打14天後才會產生保護力，在14天內仍要適當保護自己，減少暴露風險。