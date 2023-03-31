北捷推寵物專車 42隻中小型犬貓上捷運

北捷與北市動保處響應國際寵物日，首度推出一日限定寵物專屬列車，開放報名當天18分鐘額滿，北捷已經做好準備，4月9日派出的「寵物專車」，車廂間均安裝寵物柵欄，並配有獸醫及寵物行為訓練師隨行，確保毛小孩的安全；當天預計將有36組飼主與42隻中小型犬、貓參與活動。

北捷指出，4月9日活動當天，寵物專車會在10時28分從象山站發車，沿途不停靠直達圓山站。列車車頭及車側旅客資訊顯示器均會標示「寵物專車」字樣。捷運迷追車拍照，要捕捉畫面的民眾，務必提前至終點站圓山站一月台卡位，拍下寵物專車進站的特別時刻。

專車乘車規畫，考量分類、分區盡量減少干擾為前提下，犬、貓將分乘不同車廂，每節車廂間均安裝寵物柵欄，並配有獸醫及寵物行為訓練師隨行，各車廂也會配置1名清潔人員隨車維護環境整潔。

北捷指出，活動當天行駛的專車，使用雙層空調濾網過濾車內空氣，活動結束後，專車將送回機廠進行全面消毒清潔並更換空調濾網，完成清潔後重返線上提供載客服務。

4月8日、4月9日2天，圓山站外將舉寵物市集，有寵物好食、寵物飾品、寵物手作、寵物木刻及台北市動保處設置的公益活動等將近50攤攤位。

北捷表示，寵物專車最大的特色是列車啟動後，寵物全程佩戴胸背帶及牽引繩，可與飼主一起在車廂內自由探索，目前臺北市動保處已完成寵物專車乘車資格審查，4月9日當天預計將有36組飼主與42隻中小型犬、貓，共同參與本次活動。至於參加活動收費方式，則是比照寵物車搭捷運規定，中、小型寵物車不需另行購票，飼主及同行親友依現行乘車票價收費。

為增添乘車樂趣，寵物專車第一節及最後一節車廂的無障礙停靠區也將鋪上仿真草皮，上面各有一隻大型貓布偶及狗布偶；整部列車的車門及車窗，均貼有毛孩們穿著探險服裝的可愛圖案。專車上也有寵物行為訓練師開設的寵物小講堂，為大家講解寵物照護知識。