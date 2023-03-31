猴痘隔離條件擬放寬！無住院治療需求「可返家自我照護」待痂皮脫落

猴痘疫情升溫，我國已累積21例猴痘個案，按照現行規定，猴痘患者需住院隔離治療，至結痂完全脫落為止才能出院，隔離強度引發討論。疾管署考量猴痘傳播途徑以親密接觸為主，今日召開專家會議討論後，決議猴痘解隔離標準擬放寬，包括疑似個案有醫療照護需求，才需住院隔離治療；若無住院需要，且家中環境符合居家隔離條件，可返家自我照護到結痂脫落為止。

我國自去年6月23日將猴痘列為第二類法定傳染病，目前國內21例猴痘個案中，包括14例本土個案、7例境外移入個案，而根據疫調顯示，感染者間無關聯，均為散發個案。依照現行治療指引，猴痘個案需住院隔離至痂皮脫落才能解除隔離，日前有患者抱怨身體已無不適，卻仍須關在醫院，引發外界討論。

今日上午疾管署召開專家會議，討論猴痘傳播途徑及最新研究，疾管署副署長羅一鈞表示，整理分析去年至今年資料，猴痘傳染途徑仍侷限親密接觸，一般生活中或工作接觸的傳染風險極低；另也參考其他國家針對猴痘個案處置，多半可以在家進行隔離，因此專家建議政府研擬居家照護配套措施。

羅一鈞表示，經過專家會議同意，疾管署研擬2方向調整：第一，針對疑似猴痘個案，現行做法必須住院單人病室、進行採檢，未來開放後，疑似個案經臨床醫師採檢後，評估沒有住院需求，就可以返家等候檢驗結果報告。

第二，若確診猴痘的個案，會依照他是否有重症或重症風險因子，來決定他是否有住院照護需求，若猴痘個案為輕症，無住院需求，且家中環境合適，即可在家進行自我管理照護，待結痂脫落後即可解除隔離，不過居家照護相關細節，下週將會與衛生局開會研擬配套措施，實施時間待研擬完成才會公布。