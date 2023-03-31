大蒜種植採收機械化更進一步 農民不怕雇不到工人

因應農業缺工嚴重，大蒜採收機械化有迫切需求，農委會台南區農業改良場完成曳引機附掛式大蒜種植機及大蒜附掛式收穫機開發，今天舉辦觀摩會，吸引不少蒜農到場了解實際使用狀況，農委會主委肯定大蒜種植到採收邁向機械化，未來農民更加輕鬆。

農委會主委陳吉仲表示，全國蒜頭生產面積大概5000公頃，全年產量約5萬公噸，其中9成以上都在雲林地區，種蒜頭非常辛苦，他去年同時期也來雲林，當時因為下雨，農民雇工採收的成本，一分地從新台幣2000元漲到8000元，還請不到人，甚至造成蒜頭爛在田裡。

當時立委蘇治芬、劉建國要求農委會研究蒜頭採收自動化，他去年宣布3年內所有的蒜頭從種植、採收到乾燥完全自動化，今天到雲林就是要確認蒜頭可以機械化採收。

他指出，目前蒜頭種植、採收到乾燥的機械補助，從二分之一到三分之二不等，預估今年全台種蒜機械化的面積可以超過一半，讓種蒜的農民更輕鬆，立委蘇治芬說，農業機械化改善請不到工人的問題，讓農民不必為此煩惱，是很大的鼓舞。

目前全台蒜頭進入採收季，陳吉仲說，蒜頭價格現在維持在合理的水準，進口數量也沒有增加，產地價每台斤濕蒜約31至36元，優於進口價格，農糧署會維持價格穩定，讓農民收入增加。