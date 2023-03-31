拿坡里「買披薩送炸雞」現賺230！只有1個月
清明連假到來，「拿坡里披薩．炸雞」特別推出「買披薩送炸雞」的限時優惠，凡購買2個大披薩，就贈送2塊炸雞，增添民眾聚餐的豪華享受。另外自即日起，拿坡里也配合喜憨兒基金會推出公益活動，購買指定餐點滿額，就贈送「貓爪抓x喜憨兒聯名資料夾」，拿坡里也將捐出5元，邀請民眾一同做愛心。
即日起至4月30日期間，凡至「拿坡里披薩．炸雞」點購2個大披薩（原價359元，優惠價299元），就可贈送2塊炸雞（價值110元，可更換為烤雞），原總價828元，優惠價598元，包括內用、外帶均可適用，讓民眾一次可以享受披薩與炸雞的雙重組合。
另外在即日起至4月26日期間，拿坡里攜手喜憨兒基金會推出公益聯名活動。凡內用、外帶單一套餐金額達599元，即可獲得「貓爪抓x喜憨兒聯名資料夾」。活動期間凡送出一個聯名資料夾，拿坡里加碼捐5元給喜憨兒基金會。外送平台點購指定套餐，也同享加贈「貓爪抓x喜憨兒聯名資料夾」。全台120間門市均適用。
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