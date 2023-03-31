野生獼猴誤觸高壓電墜地 幸遇到好心人援救已回歸山林

南投縣一隻台灣獼猴誤觸高壓電線受傷，經援救後康復，清明連假前回歸山林。林務局與特生中心野生動物急救站臉書粉專「野生動物急救站」表示，拾獲傷病野生動物請勿留置、餵食，盡快後送野生動物救傷單位。

野生動物急救站表示，一隻野生的台灣獼猴在山區樹林中活動，經過高壓電線桿時突然墜地，目睹的民眾趕緊求援，再由南投縣政府人員後送到急救站。

野生動物急救站說，電擊在獼猴的雙手及胸口留下傷勢，所幸僅是輕傷，倒是從高處跌落時導致右眼無法張開、嘴唇左下腫脹瘀血。經過一周療養，獼猴展現驚人的恢復能力，在評估後、清明連假來臨前，安排回歸山林。「往山裡去吧！離人類的聚落遠一點，小心不要再被電到了」。

野生動物急救站說，接下來就是清明連假，民眾外出旅遊若發現健康幼年動物，先別急著觸碰或撿牠，急救站有上班，可以電話詢問；拾獲傷病野生動物請勿留置、餵食，盡快後送野生動物救傷單位。