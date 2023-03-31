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腸病毒來勢洶洶！台中兒童門診量增3倍 大推勤洗手

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市預防腸病毒校園宣導今登場，小朋友跟著衛生局長曾梓展（左）學習正確洗手五步驟。記者趙容萱／攝影
台中市預防腸病毒校園宣導今登場，小朋友跟著衛生局長曾梓展（左）學習正確洗手五步驟。記者趙容萱／攝影

台中市衛生局今與麥當勞叔叔之家慈善基金會合作，在西區忠孝國小附幼舉辦「常常勤洗手，腸病毒不找我」校園宣導，教學童正確洗手5步驟防腸病毒。衛生局長曾梓展說，兒童腸病毒每周門診量約300人，較去年同期增3倍，呼籲家長，讓學童把口罩帶好、勤洗手預防。

曾梓展說，依疾病管制署監測資料顯示，今年全國腸病毒門急診就診人次呈現緩升趨勢，上周門急診就醫2988人次，較前一周(2573人次)上升16.1%，且國內今年已有1例腸病毒重症個案。

曾梓展指出，隨著新冠肺炎防疫措施逐漸鬆綁，感染疾病風險增加，雖台中尚無腸病毒重症病例，但社區腸病毒感染風險正在上升，腸病毒好發於學齡前孩童，兒童腸病毒每周門診量約300人，較去年每周門診量約100人，增加3倍，因此宣導在校園要把口罩帶好、勤洗手預防。

今天的校園洗手宣導活動，由曾梓展任洗手大使，並由麥當勞叔叔帶領學童學習正確洗手五步驟「濕、搓、沖、捧、擦」，以及「洗手5時機」（吃東西前、和小寶寶玩樂前、上廁所後、擤鼻涕後及看病前後），預防腸病毒，現場有獎問答，強化學童預防腸病毒的防治知識。

曾梓展說，為避免腸病毒流行期疫情擴大風險，台中市訂有「腸病毒通報及停課、停托之防疫措施｣，幼兒園或托嬰中心若發現幼童出現嘔吐、腹瀉等症狀，應立即通知家長帶小朋友回家就醫，並請家長及小朋友配合生病不到校上課、在家休息等措施。

曾梓展指出，若為疾病管制署公告之流行期及行政區，幼兒園或托嬰中心同一班級出現2名以上疑似腸病毒的小朋友，則應立即啟動停課停托機制至少連續7日，並加強環境清潔、幼童健康監測等防疫作為。

曾梓展建議，一旦發現感染腸病毒的幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、持續嘔吐、呼吸急促、心跳加快以及無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮的肌抽躍反應等重症前兆病徵，請盡速送往台中市13家腸病毒責任醫院治療。腸病毒防治相關資訊，請至衛生局網站點選「專業服務」項下「傳染病防治」，進入「腸病毒專區」，也可撥打免費防疫專線1922或0800-001922洽詢。

台中市預防腸病毒校園宣導今登場，小朋友跟著麥當勞叔叔學習正確洗手五步驟。記者趙容萱／攝影
台中市預防腸病毒校園宣導今登場，小朋友跟著麥當勞叔叔學習正確洗手五步驟。記者趙容萱／攝影

腸病毒 衛生局 台中市

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