腸病毒來勢洶洶！台中兒童門診量增3倍 大推勤洗手

台中市衛生局今與麥當勞叔叔之家慈善基金會合作，在西區忠孝國小附幼舉辦「常常勤洗手，腸病毒不找我」校園宣導，教學童正確洗手5步驟防腸病毒。衛生局長曾梓展說，兒童腸病毒每周門診量約300人，較去年同期增3倍，呼籲家長，讓學童把口罩帶好、勤洗手預防。

曾梓展說，依疾病管制署監測資料顯示，今年全國腸病毒門急診就診人次呈現緩升趨勢，上周門急診就醫2988人次，較前一周(2573人次)上升16.1%，且國內今年已有1例腸病毒重症個案。

曾梓展指出，隨著新冠肺炎防疫措施逐漸鬆綁，感染疾病風險增加，雖台中尚無腸病毒重症病例，但社區腸病毒感染風險正在上升，腸病毒好發於學齡前孩童，兒童腸病毒每周門診量約300人，較去年每周門診量約100人，增加3倍，因此宣導在校園要把口罩帶好、勤洗手預防。

今天的校園洗手宣導活動，由曾梓展任洗手大使，並由麥當勞叔叔帶領學童學習正確洗手五步驟「濕、搓、沖、捧、擦」，以及「洗手5時機」（吃東西前、和小寶寶玩樂前、上廁所後、擤鼻涕後及看病前後），預防腸病毒，現場有獎問答，強化學童預防腸病毒的防治知識。

曾梓展說，為避免腸病毒流行期疫情擴大風險，台中市訂有「腸病毒通報及停課、停托之防疫措施｣，幼兒園或托嬰中心若發現幼童出現嘔吐、腹瀉等症狀，應立即通知家長帶小朋友回家就醫，並請家長及小朋友配合生病不到校上課、在家休息等措施。

曾梓展指出，若為疾病管制署公告之流行期及行政區，幼兒園或托嬰中心同一班級出現2名以上疑似腸病毒的小朋友，則應立即啟動停課停托機制至少連續7日，並加強環境清潔、幼童健康監測等防疫作為。