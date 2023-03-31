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邱仲峯緋聞風波下台 北醫附醫施俊明接院長

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
台北醫學大學附設醫院院長邱仲峯，因緋聞事件下台。記者林俊良／攝影
台北醫學大學附設醫院院長邱仲峯，因緋聞事件下台。記者林俊良／攝影

台北醫學大學附設醫院前院長邱仲峯被拍到與義守大學生技系教授楊智惠，赴宜蘭溫泉會館開房間、搭電梯摸臀等親密舉動，第一時間否認婚外情，但24小時後則立即辭職下台，與同仁的道別訊息中強調「不應該說再見，因為我們還在同一條船上」。邱下台後10天，北醫附醫今舉辦院長交接典禮，由台北醫學大學管理發展中心主任、心臟內科權威施俊明接任。

施俊明今在台北醫學大學校長林建煌的監交下，由北醫附醫代理院長張君照手中，接下院長印信。施俊明於北醫體系任職25年，擔任過北醫附醫醫務部主任、醫務副院長、醫品副院長、教學副院長、北醫大管理發展中心主任以及北醫大台北心臟醫學研究中心執行長。

施俊明表示，北醫附醫近年來積極發展全人醫療照護，讓醫療層面由疾病治癒擴大至心靈健康層面，提供「以病人為中心」的醫療照護；而蔡萬才癌症大樓於去年啟用，北醫質子中心投入臨床治療，全面提升北醫體系的癌症醫療水準。同時，北醫附醫也深入偏鄉，結合遠距醫療提供巡迴醫療服務，實踐醫療產業的社會責任。

台北醫學大學附設醫院新任院長施俊明（右一）從代理院長張君照（左一）手中接下印信。台北醫學大學董事長陳瑞杰（左二）、校長林建煌（右二）出席監交。圖／台北醫學大學附設醫院提供
台北醫學大學附設醫院新任院長施俊明（右一）從代理院長張君照（左一）手中接下印信。台北醫學大學董事長陳瑞杰（左二）、校長林建煌（右二）出席監交。圖／台北醫學大學附設醫院提供

北醫大 醫學 主任

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