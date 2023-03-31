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電商折扣戰重創圖書業 出版社連署籲「圖書折扣秩序制」立法

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
今年3月初，博客來在「三八女神節」系列活動中，未知會出版社，便連續祭出多檔暢銷書六五折與六六折促銷，涵蓋各大出版社近五年內出版、超過四百種暢銷圖書，引發出版界的反彈與討論聲浪。 圖／截取自博客來
今年3月初，博客來在「三八女神節」系列活動中，未知會出版社，便連續祭出多檔暢銷書六五折與六六折促銷，涵蓋各大出版社近五年內出版、超過四百種暢銷圖書，引發出版界的反彈與討論聲浪。 圖／截取自博客來

博客來網路書店日前推出「三八女神節」活動，在未知會出版社的情況下，連續祭出多檔暢銷書六五折與六六折促銷，引發出版界反彈，也讓近年電商競爭之下的圖書折扣戰議題引發關注。出版公協會為此發起連署（https://reurl.cc/LN2LX9），呼籲文化部制定「圖書折扣秩序制」立法及其配套措施，維護圖書文化產業健全發展。

出版公協會表示，對於近年電商競爭引發的圖書折扣戰深感憂心，恐將對於創作者權益、出版產業環境造成十分不利的影響。面對台灣圖書產業面臨閱讀習慣遽變，出版公協會認為，唯有上下游業者自律並善意溝通，共建合理合意產銷秩序，出版界得以健康生態發展。

出版公協會呼籲文化部制定「圖書折扣秩序制」立法及其配套措施，以維護圖書文化產業的健全發展，守護台灣在華文世界自由開放的出版基地。

同時，在推動立法期間，請通路夥伴共同支持維護產業發展的自律協議，如新書上市期不做六六折等低價折扣，與出版業者協商原則、謀求共識。過度的價格競爭不是最佳內容行銷策略，深切企盼與通路夥伴共好共榮，攜手創新。

出版公協會說，每一本書的誕生，都有創作人及各專業工作者的心血，有良好的產業生態，能促成好書持續出版，兼顧更多書店通路及買書者的權益，過度價格競爭的結果將沒有人是贏家，讀者得到的折扣也浮動混亂，因此也懇請讀者支持「圖書折扣秩序制」，讓更多好書誕生，以服務讀者。

目前共同連署包括：三采文化總經理劉淑美、大塊文化董事長郝明義、天下文化社長林天來、天下雜誌出版總編輯吳韻儀、城邦集團總經理葉君超、城邦書虫總經理林福益、時報出版董事長趙政岷、新經典文化總編輯葉美瑤、臺灣麥克董事長黃長發、遠流出版董事長王榮文、親子天下執行長何琦瑜、聯經出版發行人林載爵、聯經出版總經理陳芝宇、讀書共和國社長郭重興。

電商 聯經出版 文化部

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