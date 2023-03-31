衛福部公布疫後補助 國民年金祭9個月「半價保費」優惠 4月上路

除了普發6000元現金，疫後特別預算中，衛福部爭取70多億元補助國保保險費。衛福部社會保險司今公布補助方式，今年4到12月總計9個月符合國保資格者，保費享半價優惠，每人最多補助9個月共5337元。國保被保險人對象多屬無固定收入者，半價補助，也開放讓民眾，只要在114年10月底完成繳納今年4到12月的國保費用，一樣有半價資格。

疫後，物價飛漲。社保司長商東福表示，國保被保險人大多都是「無固定收入者」，如家庭主婦或家庭主夫、滿25歲以上學生、工作銜接期無工作民眾、短期失業者，又或是經濟弱勢族群，如中低收入戶、身障者等。

依國保納保身分對象，一般民眾最多，占比約86％，符合該身分者，每月依法應負擔1186元的國保金額，政府若補助50％，僅需負擔593元；其餘經濟弱勢族群，經補助後，每月僅需繳納296元或444元。依去年10月統計資料，符合資格者約有268萬人受惠。

商東福表示，雖祭出優惠，但整體國保的收繳率（應繳而有繳交費用者）約為41％，整體國保的繳費率（政府應收費而有收到費用）約57％，也會擔心這次仍有被保險人，無力支付。

因此，半價優惠有寬限期，符合資格的被保險人只要在114年10月底前，完成今年4到12月的國保繳費費用，一樣都可以享有半價的補助，如果114年10月底後才補繳繳納，則不符合補助資格。