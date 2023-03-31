清明連假先雨後晴先涼後暖 兩張圖看清楚

清明連假明起五天，不少人今起陸續返鄉或出遊，中央氣象局指出，五天連假先雨後晴，先涼後暖，天氣變化大，呼籲民眾要注意。

氣象局提供兩張圖供民眾參考，一張是天氣趨勢看會不會下雨，另一張是溫度變化。氣象局指出，連假第一天4月1日水氣會多一點，北部、東半部地區會有局部短暫陣雨，中部地區也有零星降雨，4月2日水氣慢慢減少。

4/3(周一)到4/4(周二) 水氣減少，各地天氣回穩，東半部仍有局部短暫雨，西半部轉多雲到晴，午後中部以北山區活動要留意午後陣雨，但4/5(周三)到4/6(周四) 預估下波鋒面漸接近，中部以北、東半部降雨機率將漸提高。