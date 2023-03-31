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是你嗎？基隆花88元超商買紅茶、三明治雲端發票中百萬

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
是你嗎？基隆花88元超商買紅茶、三明治雲端發票中百萬。圖／財政部北區國稅局提供
是你嗎？基隆花88元超商買紅茶、三明治雲端發票中百萬。圖／財政部北區國稅局提供

基隆市信二路一家統一超商，1-2月期雲端發票100萬元專屬大獎，幸運中獎民眾在該店購買迷克夏蜜香紅茶拿鐵、照燒雞溏心蛋三明治，並使用OPEN POINT會員載具儲存雲端發票，消費88元幸運中獎。

財政部北區國稅局信義稽徵所表示，統一超商基隆市第四十四分公司（基隆杰昕門市）開出1-2月期雲端發票100萬元專屬百萬元大獎。

信義稽徵所提醒，因為這期雲端發票中獎的民眾，是利用便利商店會員儲存發票，店家會主動以簡訊通知或推播提醒中獎訊息。

請習慣將發票儲存在OPEN POINT會員載具的民眾留意，您可能就是那位幸運兒，如果您没有歸戶至手機條碼，請記得於該期中獎發票領獎期間，自4月6日至同年7月5日止，至超商多媒體機台（KSOSK）列印電子發票證明聯後，向第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門信用合作社、連江縣農會信用部等實體兌獎據點辦理兌領，以免逾期兌領與財神爺擦身而過。

信義稽徵所呼籲，民眾購物消費多使用載具儲存雲端發票，不僅不用擔心發票遺失或毀損，還可享有一般紙本統一發票獎及「雲端發票專屬獎」雙重對獎資格，多一次中獎機會。

另下載使用財政部統一發票兌獎APP，好處多多，除可進行發票管理及掌握消費資訊，於開獎日後會自動對獎，民眾若開獎前有設定指定帳戶，雲端發票中獎獎金將自動匯入該帳戶，可省去親自到代發獎金單位領獎時間及千分之4的印花稅。

統一發票 基隆 超商

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