作家H重感冒！吃藥一數嚇壞：每天吃20顆藥抗癌抗憂鬱

常上談話性節目的知名兩性作家Ｈ（陳鴻儀）2022年爆出罹患攝護腺癌三期，癌細胞轉移至脊椎骨，不只整個人暴瘦一圈，甚至因為漏尿必須「包尿布」上節目。他近日在私人臉書發文分享，他突然重感冒動彈不得，才發現「每天要吃的藥物包括抗癌、抗憂鬱、補充營養等，合計將近二十顆」。

2023-03-31 13:49