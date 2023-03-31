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作家H重感冒！吃藥一數嚇壞：每天吃20顆藥抗癌抗憂鬱

聯合新聞網／ 綜合報導
作家H去年爆出罹癌，近日重感冒才發現每天要吃的藥物多達20顆。圖擷自臉書
作家H去年爆出罹癌，近日重感冒才發現每天要吃的藥物多達20顆。圖擷自臉書

常上談話性節目的知名兩性作家Ｈ（陳鴻儀）2022年爆出罹患攝護腺癌三期，癌細胞轉移至脊椎骨，不只整個人暴瘦一圈，甚至因為漏尿必須「包尿布」上節目。他近日在私人臉書發文分享，他突然重感冒動彈不得，才發現「每天要吃的藥物包括抗癌、抗憂鬱、補充營養等，合計將近二十顆」。

作家H近日開放粉絲追蹤私人臉書，他30日發文指出，「忽然重感冒，會議全取消。才發現我每天要吃的藥物真多！抗癌的標靶藥物，抗憂鬱兩到六顆，補充身體營養五顆以上，感冒藥物五顆以上，合計將近二十顆，目前動彈不得中」。

粉絲則紛紛留言為他打氣「H家好好保重哦」、「H哥，真的要讓身體好好休息⋯希望你平平安安」、「希望H老師早日康復」、「我也吃到怕，不吃又心不安，一起保重」、「有藥醫的病都不成問題，希望H好好休息，祝您早日康復」。

憂鬱 抗癌 攝護腺癌 感冒

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