4不2要！清明連假明起5天 林務局籲：別讓動物淚紛紛

清明連假明起一連5天，不少民眾返鄉掃墓或出遊，林務局呼籲民眾掃墓或到郊外，只要記得4不2要，包括「不」燃燒雜草、「不」亂丟菸蒂等，小心用火，即可避免森林火災，不讓救災人員冒著生命危險深入火海、動物淚紛紛。

林務局在臉書粉絲專頁林務局森活情報站貼文指出，清明連假也是國有林地火災事件較集中的時期，根據統計，高達98.1%的森林火災是人為因素引起，今年三月一場無情大火，就帶走了石虎媽媽豆棗兩個還來不及長大的寶寶。

林務局呼籲民眾小心用火，六件事即可保衛森林、守護動物。四不：「不」燃燒雜草、「不」亂丟菸蒂、「不」隨地焚燒冥紙、「不」燃放爆竹。二要：「記得」熄滅灰燼、「記得」帶走垃圾。若發現疑似森林火警，請立刻撥打0800-000-930（您您您救山林）。