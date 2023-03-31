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清明連假將至 桃機單日運量再創疫後新高逾10萬人次

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
機場公司呼籲旅客因人潮眾多，可提早2.5至3小時抵達機場，團體旅客可利用第二航廈南北側5樓團體旅客等候區集合。記者季相儒／攝影
機場公司呼籲旅客因人潮眾多，可提早2.5至3小時抵達機場，團體旅客可利用第二航廈南北側5樓團體旅客等候區集合。記者季相儒／攝影

清明連假將至，根據機場公司航班運量人數預報系統顯示，桃園國際機場今年清明連假疏運期間(3/31-4/6)，出入境高峰將落在清明連假首尾4/1及4/5兩日，預估高峰可能逾10萬人次，是繼今年春節連假突破9萬人後再創新高。

以今天為例，依據航班運量整點人數預報系統，出境46,690人次，約為入境35,845人次的1.3倍，再加上轉機15,756人次，全日98,291逼近10萬人次大關；出境高峰落在06-11時為19096人次，次高峰為13-16時之8954人次。

機場公司掌握各整點之入、出境及轉機人數，執行人流動線監控，並因應入出境人潮高峰，加強保全人員引導、提升安檢查驗服務能量及增加餐飲供應，協助旅客順利通關，同時呼籲旅客因人潮眾多，可提早2.5至3小時抵達機場，團體旅客可利用第二航廈南北側5樓團體旅客等候區集合，希望每位旅客都能順利開心出遊。

為維護飛航安全，加速出入境通關與疏運效率，機場公司呼籲旅客：

1. 善用智慧化服務

歡迎旅客多加利用手機、網路或市區預辦登機完成報到，以及使用自助行李託運等智慧化服務設施，自主掌握時間，加速出境報到效率；自動查驗通關系統可直接於通關閘道內註冊，註冊後可直接通關且終身均可使用，即使更換護照，也無需重新註冊。

2. 搭乘大眾運輸工具

桃園機場提供旅客安全且多元的交通選擇，進出機場可搭乘機場捷運或客運巴士等大眾運輸工具，方便又省時。旅客也可選擇機場排班計程車或租賃車，勿搭乘違法黃牛車輛，以維護自身權益。

3. 預先確認電子用品攜帶規定

為維護飛航安全，行動電源應攜帶上飛機並做好保護，切勿託運。依據國際民航組織及國際空運協會之規定，鋰電池小於100瓦特小時可攜帶上機;目前一般市售筆記型電腦、平版、3C產品之鋰電池多小於100瓦特小時，多可隨身攜帶上機，但不允許託運。

4. 減少複查出國安檢更順暢

通過安檢金屬探測門前，請先將身上之外套、帽子及金屬物品取下，並將平板與筆記型電腦自隨身行李取出後，連同外套及隨身行李一同置入X光檢查儀；手提行李或隨身攜帶上機之液體、膠狀及噴霧類物品容器，不得超過100毫升，且須裝於可密封之透明塑膠夾鍊袋；安檢管制區前備有危安物品棄置箱，超過100毫升液體均可倒入。

5. 出發前請確認護照效期及各國防疫規定

國人於出國前，應及早檢查護照效期是否為6個月以上，並預先洽航空公司各國入境之相關防疫規定。

機場公司呼籲旅客因人潮眾多，可提早2.5至3小時抵達機場，團體旅客可利用第二航廈南北側5樓團體旅客等候區集合。記者季相儒／攝影
機場公司呼籲旅客因人潮眾多，可提早2.5至3小時抵達機場，團體旅客可利用第二航廈南北側5樓團體旅客等候區集合。記者季相儒／攝影
呼籲旅客因人潮眾多，可提早2.5至3小時抵達機場。記者季相儒／攝影
呼籲旅客因人潮眾多，可提早2.5至3小時抵達機場。記者季相儒／攝影

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