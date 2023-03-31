公開頂尖球員保養祕方！H2Uｘ桃園雲豹 動能提升保健品正式上市

《豹力覺醒－瑪卡膠囊》、《豹力崛起－薑黃機能飲》，今日(3/31)線上線下同步開賣！要滿足消費者對於日常精神提升與增強體力、營養補給的保健需求，同時幫助有效提升新陳代謝與滋補強身。瑪卡膠囊、薑黃機能飲系列，以提升頂尖籃球員的運動表現打造而成，由桃園雲豹全隊球員為形象代言人，為消費者提供全新的高效保健方案、滿足日益增長的保養需求，絕對是一次備受矚目的合作！

豹力崛起-瑪卡膠囊、豹力覺醒-薑黃機能飲。 圖／H2U提供

瑪卡、薑黃保健品重磅推薦！主打「增強體力、精神旺盛」，球星也讚聲！

瑪卡、薑黃保健品，明星球員聯手推薦！此次特邀雲豹能源旗下籃球隊【桃園雲豹】明星球員們作為形象代言，在產品包裝上活用桃園雲豹帥氣年輕的形象、同時貼上明星球員的貼紙，讓球迷不只能收藏周邊商品還能享受保養自己！現場可見許多球迷因為包裝上的偶像貼紙多購買幾盒，不只自己收藏也可以送同好友人們。

頂尖球星們在節奏緊湊的台灣職籃比賽之下始終維持體能與絕佳戰鬥力，平時補充的日常營養很重要。桃園雲豹與H2U永悅健康攜手推出專為提升體能的保健食品，不只要照顧自家企業的球員與職員，更要將有感增強體能的保健品分享給台灣國民。

忙碌上班族與健身運動愛好者，一定聽過瑪卡這樣的人氣保健品，【豹力崛起－瑪卡膠囊】採用珍貴黑馬卡、精胺酸、黃精以及透納葉等珍貴成分，幫助職場及日常超活力外，也延長幸福感，特別推薦工作壓力大的上班族作為日常補充品。

瑪卡膠囊成份是什麼？瑪卡功效有哪些？瑪卡該怎麼吃最有效？

豹力崛起-瑪卡膠囊(大)30顆/盒，原價$1,350。 圖／H2U提供

【豹力崛起－瑪卡膠囊】專為高效人士設計、以頂尖球員對體能的高標準提升消費者的日常精氣神，與市售紅黑混雜瑪卡不一樣，狠甩市面上瑪卡膠囊產品的平均含量。【豹力崛起－瑪卡膠囊】使用40倍濃縮等同攝取3200mg的新鮮黑瑪卡，以及廣受男性歡迎的精胺酸為主成分、強調有感提升日常動能、保持精神旺盛，再輔以中西合璧的複方成分：雄蜂子、黃精、鹿茸、黑瑪卡、精胺酸、透納葉，讓消費者有感提升日常體能。

豹力崛起-瑪卡膠囊(小)2顆/盒，原價$125。 圖／H2U提供

瑪卡該怎麼吃？【豹力崛起－瑪卡膠囊】建議吃法，全方位的照顧從職場到日常的體能提升，正常使用一日一次，一次食用兩顆。加強需求時可一日食用兩次，要消費者在各種生活面向都能保有絕佳的即戰力。

薑黃飲怎麼喝最好？薑黃機能飲天然複方成分加乘，促進新陳代謝、效果更有感

豹力覺醒-薑黃機能飲(大)10包/盒，原價$1,150。 圖／H2U提供

【豹力覺醒－薑黃機能飲】以減緩頂尖運動員們長期練習時可能產生的無力感以及面對比賽時可以維持高標體能的即戰力為目標，研發出可以為職場人士有聚餐需求時可以保健體能的薑黃機能飲品，兼顧工作與生活，需要保有體力外，也要強化代謝力，能在聚餐中游刃有餘，因此【豹力覺醒－薑黃機能飲】採用天然複方成分加乘，促進代謝更有感！

豹力覺醒-薑黃機能飲(小)1包/盒， 原價$145。 圖／H2U提供

【豹力覺醒－薑黃機能飲】產品成份，以可提升新陳代謝的日本專利薑黃為主，一樣輔以中西合璧的天然複方：韓國枳椇子、朝鮮薊、五味子、甜菜根，也加上綠茶、枸杞粹取與酵母Ｂ群。另外，【豹力覺醒－薑黃機能飲】優點還有液態隨身包型式，方便攜帶飲用，是現代人補元氣降火氣的好幫手。

薑黃飲怎麼喝最好？【豹力覺醒－薑黃機能飲】建議用法，聚餐前飲用一包薑黃飲、有感保衛體能，聚餐後飲用可以保持好體力，每天飲用一包，也能幫助身體保有良好的動能。

瑪卡膠囊、薑黃機能飲加強保健，專業營養師、專家共同研發更安心

為了保證產品的品質和安全性，結合專業的營養師共同開發出這系列高品質的保健品。這款保健品採用先進的技術，選用優質的天然成分，注意製程符合標準、讓消費者安心使用。

這次H2U永悅健康和雲豹球團的跨界聯名合作，不僅是對保健市場的一次重要突破，更是一種對消費者保養需求的回應。雙方將繼續攜手努力，為消費者帶來更多優質的保健食品，讓消費者更好地保養體能。

「豹力崛起－瑪卡膠囊、豹力覺醒－薑黃機能飲」這裡買！上市優惠別錯過

3/31於桃園雲豹主場林口國體館舉辦上市發表會「豹力崛起日」，當天特邀台灣嘻哈天團玖壹壹在賽後擔任表演嘉賓，要讓所有球迷不只觀賽盡興、還能享受天團的現場熱情演唱，感受該產品豹力崛起與豹力覺醒新品上市的熱情，4/9前在桃園雲豹主場皆可以優惠價購買到【豹力崛起－瑪卡膠囊】【豹力覺醒－薑黃機能飲】目前在各大電商平台也已經能購買的到，新品上市皆有優惠，歡迎民眾上網搜尋、踴躍購買！

3月31日攤位活動資訊。 圖／H2U提供

H2U官方商城：https://bit.ly/3Zrxvgq</p>