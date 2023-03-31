動物逃逸飼主要負擔圍捕費用 林務局四月完成修法

農委會林務局表示，今（31日）會同新竹縣政府，以及多名靈長類專家到六福村現勘，對於未來圈養動物逃逸，需加重法則，最高可處30萬元；另也修法要飼主負擔動物逃逸圍捕費用，預計4月份可完成上路。

而這次六福村狒狒逃逸事件，不適用於開罰30萬，但林務局也提醒桃園市政府，針對圍捕衍生的成本，可向六福村求償。

農委會林務局長林華慶表示，法規大部分是針對一般個人飼主，因為過去的動物園，基本上，管理上並沒有發現有太大的問題，而且早期，很多個人飼養野生動物的所有者，經常會發生逃逸的狀況，所以罰則沒有定的非常高，可能是自己養一兩隻、少數的個體。

林華慶說，針對這次狒狒脫逃的案例，大家也認為說，應該適度的提高罰則，重點不在於要去罰多重，正點是在提醒飼養者，應該要有的一些責任，在事前，應該針對自己的設施、安全性、或者是防止動物脫逃的這些其他的措施，要能夠加強，經常性的巡邏，才能夠避免動物脫逃。

林華慶表示，真的動物脫逃的話，所衍生的這些相關成本費用，飼養者也應該要負擔，才符合公平，不過還是強調，修法希望是事前防範，重點在於提醒飼養者能夠注意，而且能夠落實；有涉及野保法的修法，會盡快送行政院，但是有一些是行政規則，比如現在動物逃逸，飼主最高罰5萬，可以立即報請農委會修訂公告，預計共4月可完成。

他表示，若動物逃逸，飼主要負擔圍捕費用，這需要修法，因此需要經過立法院，林務局會盡快提出版本，送交行政院。

林華慶說，這次六福村狒狒逃脫事件，並不適用於預計要修訂的新法；但昨已經發文，請桃園市政府評估，這次圍捕狒狒所衍生的費用，是否對六福村求償。

六福村過去也曾有狒狒順著低矮樹枝脫逃，似乎也很難規範實際設施；林華慶說，低矮樹枝靠近圍籬的必須要時常修剪，要考慮跟圍籬間有一定空間，若飼主怠於疏忽管理，讓個樹長得很高去碰到圍籬，當然動物就很容易脫逃。