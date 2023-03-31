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賈新興指這天全台雨 鄭明典：高雄水情燈號轉橙
明天開始清明連假，不少民眾規畫出遊，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，明天高雄以北及宜花東有局部短暫陣雨，其中新竹至雲林局部地區雨勢較大。
賈新興說，周日至下周一午後花東山區有局部短暫陣雨，下周二午後北部及中部山區有零星短暫陣雨，下周三收假日北部山區午後有局部短暫陣雨。
清明假期收假鋒面到，他說，下周四鋒面影響全台有雨，竹苗中彰一帶局部地區雨勢較大，下周五基隆、大台北、宜蘭及中投山區，午後有局部短暫陣雨，4月8日至9日南投及嘉義山區午後有局部短暫陣雨。
賈新興說，展期資料顯示，4月上旬後至5月20日之間環境不利降雨，天氣以穩定炎熱為主。請節約用水。後期預報不確定性略高，留意最新的預報資訊。
中央氣象局長鄭明典在臉書表示，高雄市水情燈號調為橙色，這樣的狀態應該可以支持到4月底再檢討。
賈新興表示，近期為水稻葉稻熱病好發時期，籲請農民加強防範，並掌握防治時機。依據往年宜蘭縣動植物防疫所監測青蔥產區甜菜夜蛾密度結果，甜菜夜蛾族群出現的高峰主要在5至8月，行政院農業委員會花蓮區農業改良場呼籲，青蔥產區農友開始進行甜菜夜蛾綜合防治工作，以確保青蔥品質及收益。
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