賈新興指這天全台雨 鄭明典：高雄水情燈號轉橙

明天開始清明連假，不少民眾規畫出遊，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，明天高雄以北及宜花東有局部短暫陣雨，其中新竹至雲林局部地區雨勢較大。

賈新興說，周日至下周一午後花東山區有局部短暫陣雨，下周二午後北部及中部山區有零星短暫陣雨，下周三收假日北部山區午後有局部短暫陣雨。

清明假期收假鋒面到，他說，下周四鋒面影響全台有雨，竹苗中彰一帶局部地區雨勢較大，下周五基隆、大台北、宜蘭及中投山區，午後有局部短暫陣雨，4月8日至9日南投及嘉義山區午後有局部短暫陣雨。

賈新興說，展期資料顯示，4月上旬後至5月20日之間環境不利降雨，天氣以穩定炎熱為主。請節約用水。後期預報不確定性略高，留意最新的預報資訊。

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，高雄市水情燈號調為橙色，這樣的狀態應該可以支持到4月底再檢討。