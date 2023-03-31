預防野生動物脫逃 林務局擬修法最高可重罰30萬

農委會林務局表示，今（31日）會同新竹縣政府，以及多名靈長類專家到六福村現勘，對於未來圈養動物逃逸，需加重罰則，最高可處30萬元。

林務局表示，六福村現勘人員包括具大型靈長類豐富飼養經驗的台北市立動物園三名照養人員，野生動物與靈長類行為專業的國立師範大學教授王穎，屏東科技大學副教授蘇秀慧，至六福村野生動物園進行狒狒飼養場域勘查，尋找可能的漏洞與缺失，以責請六福村進行改善。

林務局說，此外，也邀請具動物影像辨識專業的農業科技研究院所長陳正文參與，評估廣闊區域群養狒狒，如何使用空拍影像或紅外線攝影機建立可用的AI辨識模型。

對於桃園圍捕狒狒的失當，外界質疑林務局有專家，有資源，卻沒有第一時間介入協助；林務局說，從3月23日接獲通報發現遊蕩東非狒狒後，即與桃園市農業局保持聯繫，除持續了解最新圍捕進度外，經桃園農業局請求亦提供追蹤與圍捕狒狒的建議，也請靈長類專家協助鑑定狒狒種類，並已先行協調包含北市動物園與屏科大在內的兩處收容場域，同時諮詢專家規劃捕捉到狒狒之後的親緣鑑定工作，以釐清其脫逃來源，善盡中央主管機關權責。

林務局表示，針對圍捕事件引發的爭議，林務局已發函要求桃園市及新竹縣政府提交本案始末的詳細報告，以作為未來檢討策進的案例。除了新竹縣政府已對六福村管理保育類野生動物失當依法開罰，林務局也提醒桃園市政府可評估向六福村求償連日以來的圍捕費用。

林務局表示，經歷此次事件，已研議修正野保法第37條及第51條，加重未妥善管理保育類野生動物致發生逸失的飼主罰則，除了提高動物逸失的罰金，發生逸失導致主管機關協助圍捕所衍生的費用，也將由飼主負擔。

此外，也將修正「保育類或具危險性野生動物飼養繁殖管理辦法」，要求飼主應完善防逃設備，如設備不符合標準者，可處6至30萬元罰鍰；也將依野保法公告應註記的動物種類及註記方式(例如晶片、刺青或腳環等)，強化保育類野生動物個體管理。

林務局說，除了將對各地方政府保育業務工作人員進行職能培力精進，由於獸醫人員對於野生動物救傷或圍捕行動至為關鍵，後續的教育訓練也將會擴大對象至地方動保人員及獸醫師，擴大保育類野生動物業務整體推動量能。

林務局表示，為了防範外來物種入侵影響本土生態，農委會對於首次農委會對於首次申請輸入的外來種動物，已改採「原則禁止，例外准許」原則，若無法排除具入侵性、危害人畜及產業安全、疾病傳播或動物福利等任一項之疑慮，即不予同意。

另針對已有輸入紀錄之物種，持續盤點可能具入侵風險的物種，並依野保法與貿易法規定公告管制輸入，目前已有合計約9000種物種管制商業輸入。