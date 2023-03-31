清明連假明起5天 高公局預估明天南向車流量最大

清明節5天連假明天開始，不少民眾今起陸續返鄉掃墓或出遊，高速公路局預估首日南向交通量恐為平日的1.6倍，連假期間部分路段仍有高乘載管制，呼籲用路人注意。

高公局指出，檢視歷年清明節連續假期交通狀況，研判清明節連續假期以掃墓、返鄉及旅遊旅次為主，假期首兩日以南向車流為主，末三日以北向車流為主。

在高乘載管制方面，4月1日6至12時，國1內湖至頭份(含高架堤頂、環北及機場系統)及國3木柵至香山，各交流道之南向入口匝道。4月2日至5日，每日13至18時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之入口匝道，都有高乘載管制，但結束時間視交通狀況機動調整。

部分路段匝道封閉，包括4月1日5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺南向入口(因應國1西螺穿越橋改建工程)；0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。

4月2日5至12時，封閉國1埔鹽系統、西螺及國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。4月3日至4日，每日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

收費措施方面，4月1日至5日，每日0至5時國道全線暫停收費。現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

替代道路部分，高公局指出，國5頭城往坪林地區，建議改走台9。國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61。國6台中往返南投地區，建議改走台63。國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74接國4。

高公局表示，國1西螺交流道南向路段因西螺穿越橋改建工程縮減集散道車道而易有壅塞情形，除實施匝道封閉措施減少車流，建議民眾提前從北斗交流道駛出前往西螺地區。建議用路人如要開車出門，多利用高速公路1968App查詢管制措施與即時路況，適時彈性調整行車時間與改道動線以避開壅塞。