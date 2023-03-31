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清明連假首日水氣多 專家：收假日入夜鋒面通過 東北季風南下

聯合報／ 記者董俞佳楊德宜／台北即時報導
今天仍受到華南雲雨區東移影響，配合偏北至東北風環境，中部以北雲量持續偏多並有局部短暫陣雨，東半部地區也有降雨機會。本報資料照片
今天仍受到華南雲雨區東移影響，配合偏北至東北風環境，中部以北雲量持續偏多並有局部短暫陣雨，東半部地區也有降雨機會。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師歐宗學說，今天仍受到華南雲雨區東移影響，配合偏北至東北風環境，中部以北雲量持續偏多並有局部短暫陣雨，東半部地區也有降雨機會，只有南部地區仍是在水氣通過範圍的邊緣，預估還是可以維持多雲到晴天氣。

明天還是類似的天氣型態，歐宗學說，而且水氣量在預報上看起來會更多一些，中部以北、東半部仍有短暫陣雨機會，局部地區的降雨會明顯一些，南部仍是多雲為主，山區附近也可能有些短暫小雨。

歐宗學表示，今明兩天的氣溫都與昨天差不多，北部大致仍是比較偏涼，中南部感受會比較溫暖。

歐宗學說，周日就會逐漸脫離華南雲雨區影響，不過在山區以及東半部地區還是偶有短暫雨機會，西半部平地則普遍是多雲到晴天氣。

歐宗學說，下周一開始轉為東風環境、下周二開始有南風吹拂，整體的天氣型態變化不大，而且水氣越來越少，各地天氣都會轉趨穩定，不過在午後的山區以及東部地區還是可能偶爾有些零星的降雨。

氣溫方面則會隨著風向改變以及天氣轉好而逐漸攀升，歐宗學說，預估各地白天高溫都將來到27-28度以上，局部內陸以及中南部地區30度以上的區域會越來越多，高溫的數字也會越來越高，戶外活動要注意氣溫升高的影響，運動或勞動時別忘了多補充水分。

下周三收假日，歐宗學說，新一波鋒面系統開始逐漸接近，不過白天期間尚未帶來明顯影響，預估各地仍是類似的暖熱穩定天氣。

他說，下周三夜間到下周四上班日鋒面逐漸通過，各地都有短暫陣雨機會，鋒面過後也會再有東北季風南下，屆時氣溫又會大幅轉涼。連假持續關注最新的天氣預報，尤其下周三到四的天氣變化比較大。

今天仍受到華南雲雨區東移影響，配合偏北至東北風環境，中部以北雲量持續偏多並有局部短暫陣雨，東半部地區也有降雨機會。本報資料照片
今天仍受到華南雲雨區東移影響，配合偏北至東北風環境，中部以北雲量持續偏多並有局部短暫陣雨，東半部地區也有降雨機會。本報資料照片

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