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1張圖看清明連假天氣 南北大不同 這天鋒面逼近

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
今天東半部地區及中部以北山區有降雨機會，若水氣較多，中部以北平地也有可能出現零星飄雨，外出活動建議攜帶雨具備用。本報資料照片
今天東半部地區及中部以北山區有降雨機會，若水氣較多，中部以北平地也有可能出現零星飄雨，外出活動建議攜帶雨具備用。本報資料照片

中央氣象局說，今天台灣附近仍為東北風的環境，加上華南地區仍有雲系往東移動，東半部地區及中部以北山區有降雨機會，若水氣較多，中部以北平地也有可能出現零星飄雨，外出活動建議攜帶雨具備用，南部地區則維持多雲到晴的天氣。

溫度部分，中部以北及東北部低溫16到18度，其他地區19到21度，而北部及宜花高溫22到24度，其他地區高溫可以來到26到30度，南部內陸地區溫度會再更高一些，南北溫差大，南來北往留意溫度的變化。

明天開始清明連假，氣象局說，明天、周日華南雲雨區東移，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲；周六水氣較多，降雨機率高，周日水氣有減少的趨勢。

下周一、下周二環境轉為東風到東南風，各地天氣較為溫暖舒適，東半部地區有局部短暫陣雨，午後中部以北山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

下周三、下周四鋒面逐漸接近，北部及東北部地區將轉為有短暫陣雨的天氣，中部、東部及東南部地區亦將轉為有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；鋒面接近的時間仍有不確定性，氣象局會持續觀察。

4月7日至9日東北季風影響，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；後期預報不確定性較大，留意最新預報資訊。

明天開始清明連假，明天、周日華南雲雨區東移，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲；周六水氣較多，降雨機率高，周日水氣有減少的趨勢。圖／氣象局提供
明天開始清明連假，明天、周日華南雲雨區東移，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲；周六水氣較多，降雨機率高，周日水氣有減少的趨勢。圖／氣象局提供

氣象局 高溫

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