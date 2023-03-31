快訊

清明連假天氣先雨後晴 吳德榮：明天中部以北注意大雨

蔡總統在紐約消費買了鳳梨、芒果乾 也和台美青年早餐

駕駛人別僥倖！ 不禮讓行人 今天起汽車重罰3600元、機車1200元

聯合報／ 記者周湘芸周彥妤楊德宜／台北即時報導
今天開始，汽機車不禮讓行人將重罰，不分小型車、大型車一律罰3600元罰鍰，機車維持罰1200元罰鍰。本報資料照片
今天開始，汽機車不禮讓行人將重罰，不分小型車、大型車一律罰3600元罰鍰，機車維持罰1200元罰鍰。本報資料照片

台灣交通亂象被外媒評為「行人地獄」，為洗刷惡名，今天開始，汽機車不禮讓行人將重罰，不分小型車、大型車一律罰3600元罰鍰，機車維持罰1200元罰鍰。

警政署統計，去年取締行經行人穿越線、轉彎未停讓行人共5萬832件，較前年同期3萬2464件增157%；今年1至2月也有1萬3069件，較去年同期7639件增71%。

國內行人事故及非號誌化路口事故率高，交通部1月31日預告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第2條附表，若汽車行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過，及轉彎時不暫停讓行人優先通行，將由現行小型車處罰2000元、大型車處罰2800元，一律提高為最高額3600元處罰，機車維持1200元。

另外，若不暫停讓攜帶白手杖或導盲犬視覺功能障礙者先行通過，小型車由現行處罰3600元提高為4800元、大型車由現行處罰4500元提高為7200元，機車維持2400元。

在提升非號誌化路口安全部分，交通部說，若支線道車不讓幹線道車先行、少線道車不讓多線道車先行、車道數相同時、左方車不讓右方車先行，或是行經無號誌交叉路口及巷道不依規定或標誌、標線、號誌指示，例如遇「停」標誌／標字未停車再開，或遇閃光紅燈未停車再開，皆從現行處罰600元、900元提高為機車處罰1200元、小型車處罰1500元、大型車處罰1800元，並記違規點數1點。

警政署表示，今年將在行人及護老專案針對易違規或肇事路口加強取締，重點執法項目包括汽機車不停讓行人、汽機車轉向不停讓行人、汽機車闖紅燈、汽機車紅燈右轉、慢車不停讓行人。目前全台有265處道路設有科技執法，今年預計再增加14處，同時也受理民眾檢舉。

今天開始，汽機車不禮讓行人將重罰，不分小型車、大型車一律罰3600元罰鍰，機車維持罰1200元罰鍰。本報資料照片
今天開始，汽機車不禮讓行人將重罰，不分小型車、大型車一律罰3600元罰鍰，機車維持罰1200元罰鍰。本報資料照片

標誌 交通部

延伸閱讀

警政署將成立保八總隊？ 立委呼籲要有完善配套措施

汽車不禮讓行人明起罰3600元！駕駛逆風「行人為何不走快點」 網傻眼

警政署擬設保八保護基礎設施 林右昌：方案還在討論中

行人地獄！台中「這地區」2週告發違規案高達578件

相關新聞

高屏搶水大戰 里港抗議鑿井支援

南部水情告急，高雄、屏東搶水大戰延燒，南水局在屏東縣境鑿28井支援高雄，其中14口在里港鄉，上百名鄉民昨到施工現場拉布條...

摔破文物修好了 故宮今起特展

故宮瓷器科人員去年五月爆出「故宮打破碗」爭議，三件受損瓷器經故宮助理研究員陳澄波花三個月時間修復完成，並於今天起在 「文...

清明連假天氣先雨後晴 吳德榮：明天中部以北注意大雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天北部仍有鬆散雲系通過，北部、東半部偶有局部短...

再生醫療製劑條例 仍有爭議

一般藥品取得藥證需完成三期臨床，但再生醫療製劑若需緊急使用，僅需完成二期臨床試驗，立院衛環委員會昨審議再生醫療製劑條例，...

腎病防治／減少透析新病患 靠三箭逆轉腎

雖然一一一年健保支出疾病排名，急性腎衰竭及慢性腎臟疾病以五百八十七億元居冠，但從一○九年開始透析人數成長率已開始逐年趨緩...

健康主題館／客製化癌症疫苗 國衛院取得重大進展

癌症不再是令人聞之色變的絕症，癌症「慢性病化」時代已經來臨。國家衛生研究院院長司徒惠康指出，國衛院在新藥探索上有完整生態...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦