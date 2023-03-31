駕駛人別僥倖！ 不禮讓行人 今天起汽車重罰3600元、機車1200元

台灣交通亂象被外媒評為「行人地獄」，為洗刷惡名，今天開始，汽機車不禮讓行人將重罰，不分小型車、大型車一律罰3600元罰鍰，機車維持罰1200元罰鍰。

警政署統計，去年取締行經行人穿越線、轉彎未停讓行人共5萬832件，較前年同期3萬2464件增157%；今年1至2月也有1萬3069件，較去年同期7639件增71%。

國內行人事故及非號誌化路口事故率高，交通部1月31日預告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第2條附表，若汽車行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過，及轉彎時不暫停讓行人優先通行，將由現行小型車處罰2000元、大型車處罰2800元，一律提高為最高額3600元處罰，機車維持1200元。

另外，若不暫停讓攜帶白手杖或導盲犬視覺功能障礙者先行通過，小型車由現行處罰3600元提高為4800元、大型車由現行處罰4500元提高為7200元，機車維持2400元。

在提升非號誌化路口安全部分，交通部說，若支線道車不讓幹線道車先行、少線道車不讓多線道車先行、車道數相同時、左方車不讓右方車先行，或是行經無號誌交叉路口及巷道不依規定或標誌、標線、號誌指示，例如遇「停」標誌／標字未停車再開，或遇閃光紅燈未停車再開，皆從現行處罰600元、900元提高為機車處罰1200元、小型車處罰1500元、大型車處罰1800元，並記違規點數1點。