清明連假天氣先雨後晴 吳德榮：明天中部以北注意大雨
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天北部仍有鬆散雲系通過，北部、東半部偶有局部短暫飄雨的機率；北部偏涼，中南部白天微熱、早晚涼。北部14至23度，中部16至31度，南部18至34度，東部17至32度。
清明5天連假，吳德榮說，僅1天有雨，4天適合外出。明天華南雲系移入，中部以北及東半部有局部陣雨，中部以北有較大雨勢，南部幾無影響。
吳德榮說，周日各地好轉為多雲時晴，氣溫漸升，東半部偶有局部短暫降雨的機率。下周一至周三各地多雲時晴，氣溫明顯回升，白天暖熱如夏，北部最高溫可達30度以上，南部更達35度，早晚涼；午後山區偶有零星少量降雨的機率。
他表示，下波系統略微調慢，下周四鋒面雨帶移入，中部以北及東半部轉有局部陣雨。不過，模式模擬春天的變化，不確定性較大，且各國模擬並不一致，應持續觀察模式的微調。
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