迎戰超高齡社會 新光保全推多元智慧解決方案

台北智慧城市展進入壓軸，新光保全打造智慧工程、智慧交通、智慧社區、智慧照護、智慧商辦、智慧餐旅相關等六大主題展區，緊扣少子化與人口老化的人力短缺問題，運用AIoT物聯網，提供更多元的智慧解決方案。其中，新光保全的智慧醫護與智慧物流展區，即因應銀髮照護與物流人力吃緊，展出各式智慧解決利器。

長照需求日益增加，新光保全積極建置更完善的居家照護平台，應用數位科技及雲端技術開發「CareU3.0行動照護錶」，搭配24小時照護中心的專業護理社工人員關懷服務，提供緊急救援與GPS定位救護追蹤，除了能進行雙向通話與即時定位回傳，還能監測生理數據、跌倒偵測、久坐提醒等，不受傳統感應器的限制，外出使用也能隨時守護健康安全。

疫情造就電子商務與物流更加蓬勃發展，但勞動人力不足的狀況對產業、經濟的發展也造成衝擊。事業群新誼整合科技看準產業趨勢所需，提供「協作型機械手臂」解決容易造成職業傷害的重複性執行工作，例如搬運與組裝動作，結合影像辨識技術則能幫助精準搬運；另外，「舉升式移動機器人」幫助大量的貨物運輸與包裹分揀人力。透過更智慧的自動化運作機具，有效解決缺工問題並優化產能，變身智慧工廠。